2 Username Akun dan Password Netflix Apk Terbaru Gratis

Salah satu cara menikmati waktu luang di kala liburan adalah dengan menonton film atau serial favorit. Netflix menjadi salah satu platform yang menyediakan fitur menonton beragam acara hiburan seperti series dan film dari seluruh dunia.

Untuk menikmati fitur tersebut, terdapat biaya setiap bulannya untuk berlangganan. Biaya berlangganan tersebut terkadang terasa berat. Namun Anda tidak perlu khawatir, ternyata terdapat beberapa akun netflix gratis yang bisa digunakan untuk menonton film dan series favorit Anda.

Apa Itu Netflix?

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Netflix merupakan sebuah platform berbayar yang terhubung dengan perangkat internet dan memungkinkan penggunanya menikmati fasilitas menonton series dan film.

Perangkat tersebut misalnya smartphone, PC, laptop, dan smart TV sehingga memungkinkan Anda menikmati film dan series dengan fleksibel. Terdapat empat buah paket berlangganan utama yang disediakan Netflix :

Paket basic : Rp 109.000/bulan

Paket standar : Rp 139.000/bulan

Paket premium : Rp 169.000/bulan

Paket mobile : Rp 49.000/bulan

Masing-masing paket memiliki penawaran fasilitas yang bervariasi sehingga Anda bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Banyak orang memilih paket premium karena bisa digunakan untuk empat orang sekaligus.

Banyak juga yang memilih paket mobile karena memudahkan pembayaran dengan menggunakan pulsa telepon seluler. Adanya paket mobile juga membuat jangkauan Netflix lebih luas hingga ke kalangan pelajar karena harga yang terjangkau.

Harga paket berlangganan tentunya sebanding dengan berbagai macam fasilitas dan layanan yang disediakan Netflix. Pelanggan dapat menyaksikan berbagai macam series dan film dengan kualitas HD dan juga dapat didownload.

Selain itu, yang membuat Netflix banyak digemari adalah karena bebas dari iklan sehingga pelanggan pun nyaman saat menonton tayangan kesukaan.

Kelebihan Platform Netflix

Layaknya platform hiburan pada umumnya, Netflix juga memiliki kelebihan dan kekurangan disamping Anda tetap bisa menikmati beragam tayangannya secara lengkap.

1. Menyediakan Berbagai Macam Film Lawas/Jadul

Menonton film lawas tentunya akan memiliki kesan tersendiri karena penonton dapat merasakan nostalgia ketika menyaksikannya kembali. Hal tersebut dapat dinikmati dengan berlangganan Netflix dan rasakan sensasi menonton film lawas saat ditonton kembali.

Karena proses sensor yang ketat di tanah air, beberapa film lawas seperti The Silence of The Lambs dan Clockwork Orange tidak dapat tayang di Netflix Indonesia,

2. Menyediakan Berbagai Macam Tayangan Anime Seru

Netflix juga menyediakan berbagai macam judul Anime terbaru dan seru sehingga begitu memanjakan pencinta Anime. Anime yang ditayangkan Netflix selisih 1 season saja dengan yang ditayangkan di negara asalnya, Jepang.

Hadirnya berbagai macam judul anime dari beragam genre tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat tayangan anime di tanah air.

3. Tersedia Dalam Berbagai Perangkat



Hal ini menjadi salah satu kelebihan utama yang dimiliki Netflix sehingga banyak orang yang ingin berlangganan. Netflix memungkinkan Anda untuk menonton kapan saja dan dimana saja dengan berbagai platform media seperti smarphone dan laptop yang terhubung dengan internet.

Adanya kelebihan ini pun semakin membuat jangkauan Netflix semakin luas karena kompatibel dengan berbagai perangkat. Apalagi anak muda zaman sekarang sebagian besar kegiatannya tidak bisa lepas dari benda elektronik, sarana hiburan fleksibel seperti Netflix pun semakin disukai.

4. Program yang Disediakan Original

Selain menayangkan berbagai film dan serial terkenal di seluruh dunia, pihak Netflix sendiri memiliki serial TV dan film yang diproduksi sendiri seperti Nightflyers, Titans, dan Polar. Netflix tetap mempertahankan film produksinya sendiri meskipun biaya produksi film tentunya tidak sedikit.

Hal tersebut karena pihak Netflix sendiri ingin secara eksklusif menayangkan film originalnya hanya bisa disaksikan di Netflix.

Kekurangan Platform Netflix

1. Proses Sensor yang Ketat di Indonesia

LSI (Lembaga Sensor Indonesia) memang dikenal ketat dalam melakukan seleksi agar sebuah film atau serial TV dapat ditayangkan. Proses sensor yang sangat ketat tersebut membuat beberapa film internasional tidak dapat tayang di tanah air sedangkan di negara lainnya dapat tayang.

Beberapa film atau serial TV yang tidak lulus sensor biasanya yang berbau vulgar atau mengandung unsur kekerasan.

2. Penuh dengan Film Eksperimental

Dibanding kekurangan lainnya, sebenarnya kekurangan satu ini tidak terlalu menonjol karena bergantung pada selera setiap orang. Di Netflix sendiri terdapat banyak film eksperimental yang mendapat kritik dari penggunanya karena seolah menjadi “eksperimen” film produksi Netflix.

Fitur Pada Platform Netflix

1. Pengaturan Tingkat Umur

Orang tua yang berlangganan Netflix dapat mengontrol tayangan anak-anaknya dengan adanya fitur ini. Fitur ini memungkinkan agar anak-anak menonton serial TV atau film yang sesuai dengan usianya.

2. Terdapat Pin/Kata Sandi

Untuk menghindari film atau series yang tidak sesuai dengan tontonan anak-anak, fitur pin atau kata sandi ini dapat dimanfaatkan. Pin pada Netflix terdiri dari empat digit yang dapat diatur oleh penggunanya pada beberapa tayangan film dan series yang dirasa masuk ke dalam kategori dewasa.

3. Adaptive Streaming

Dalam setiap film dan seriesnya, Netflix menyediakan teknologi encoding per detik dan bitrate adaftif agar penggunanya dapat menonton video tanpa buffering walaupun jaringan internet saat itu sedang tidak stabil.

Adanya teknologi tersebut membuat data internet terpakai lebih sedikit walaupun Anda menonton video dalam durasi yang relatif lama.

4. Smart Downloads

Teknologi encoding per detik dan bitrate adaptif selain dapat menghindari buffering juga berfungsi menghapus tayangan yang telah ditonton kemudian mengunduh episode selanjutnya.

Fitur smart downloads ini tentunya sangat cocok digunakan ketika Anda menonton serial TV dengan banyak episode.

5. Membagi Tontonan

Fitur sharing ini mengadopsi dari layanan streaming musik yang dapat membagikan musik ke berbagai media sosial yang terhubung dengan layanan streaming tersebut.

Saat ini pun Netflix telah meluncurkan fitur tersebut sehingga Anda bisa membagikan serial atau film yang ditonton ke snapgram di Instagram.

Cara Berlangganan Netflix

Buka aplikasi Netflix

Klik bagian bawah layar tulisan try 30 days free

Kemudian pilih opsi see the plans

Pilih salah satu dari empat paket berlangganan yang Netflix sediakan yaitu paket basic, standard, premium, dan mobile

Klik continue

Setelah memilih paket langganan, selanjutnya Anda harus membuat akun Netflix dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Pilih tombol create your account

Klik continue

Selanjutnya Anda harus mengisikan kolom email aktif dan kata sandi

Pilih metode pembayaran paket langganan, Anda bisa memilih dengan cara kartu debit atau kredit

paket langganan, Anda bisa memilih dengan cara kartu debit atau kredit Apabila Anda tidak memiliki kartu kredit, maka disediakan pula pembayaran via rekening Jenius dan Bank BTPN

Setelah memilih metode pembayaran, selanjutnya Anda perlu mengisi data yang diperlukan pada kolom yang muncul seperti mengisi nama depan serta kartu yang digunakan

Anda bisa memilih opsi change apabila hendak mengubah paket langganan

apabila hendak mengubah paket langganan Kemudian centang terms of use and privacy statements sebagai tanda bahwa Anda setuju dengan syarat dan ketentuan yang Netflix berikan.

Klik start membership

Anda akan diminta memasukkan nomor Hp aktif untuk melakukan konfirmasi, kemudian klik text me

Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor Hp Anda, lalu klik start membership

Jika proses verifikasi berhasil, pilih continue untuk mulai menikmati serial Tv dan film favorit Anda.

Harga Langganan Menonton Film dan Serial di Netflix

1. Harga biaya perbulan

Mobile : Rp 49.000

Basic : Rp 109.000

Standar : Rp 139.000

Premium : Rp 169.000

2. User name dan password Netflix (GRATIS)

Bagi sebagian kalangan, paket langganan bulanan Netflix masih memberatkan dan cukup mahal misalnya bagi kalangan pelajar. Namun ternyata terdapat beberapa akun Netflix gratis yang memungkinkan Anda menonton tayangan kesukaan di Netflix secara gratis.

Anda tinggal memasukkan username dan password berikut ini ketika hendak menikmati tayangan di Netflix :

No Nama Pengguna Password Paket Berlangganan 1 netflixmania2@mail.com caraqu.com 60 hari 2 mattsirois20@gmail.com caraqu.com 60 hari 3 nataliya.herus@gmail.com 17737271888 30 hari 4 jrrllicey@hotmail.com 123456 90 hari 5 remaclefamily@gmail.com substation232 30 hari 6 ijuvota@gmail.com cdefgahc 30 hari 7 tjs1966@gmail.com danbrown2 90 hari 8 nandy0489@gmail.com gatewaytc 30 hari 9 mytriolk.rubix@gmail.com hanya saya $ 1 30 hari 10 kistymae@aol.co sophie 30 hari 11 genie_kish@bellsouth.net benjamin03 30 hari 12 pattywagner_2000@yahoo.com pjm2719 60 hari 13 mattsirois20@gmail.com diecast8 60 hari 14 mysunshineii@yahoo.com artshart 60 hari 15 kelliesharp1974@yahoo.com justin14 30 hari 16 lyonholdings@yahoo.com annika1 30 hari 17 staceydsmith71@yahoo.com iloveelvis 30 hari 18 difelicepamela@yahoo.com bagaimana tentang itu 30 hari 19 wildr4@yahoo.com packer31 30 hari 20 nikkipyatt@gmail.com 2greatkids 30 hari

Adanya akun Netflix gratis memang semakin memudahkan orang-orang menikmati tayangan kesukaannya. Anda bisa memilih salah satunya dengan pilihan-pilihan tersebut dan sesuaikan kebutuhan berapa lama ingin menikmati tayangan Netflix. Namun, ada hal yang perlu diingat, username dan password tersebut bisa saja berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Tapi, tidak ada yang salah untuk mencoba.

