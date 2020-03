Bermain gitar memang bukan kegiatan yang mudah. Saat bermain kunci gitar, Anda diharuskan memetik beberapa senar yang ada.

Kini, bermain gitar tidak harus menggunakan gitar secara langsung. Dengan menggunakan aplikasi kunci gitar, permainan gitar akan lebih mudah.

Aplikasi Kunci Gitar Terbaik di Android

Dengan menggunakan aplikasi bermain kunci gitar, belajar gitar lebih mudah. Dengan begitu, Anda tidak harus membeli sebuah gitar untuk dapat memainkan beberapa musik. Bahkan, untuk beragam genre musik.

Berikut daftar aplikasi gitar yang dapat dicoba:

[ninja_tables id=”1721″]

Guitar Songs

Aplikasi ini merupakan aplikasi kunci gitar lengkap 2019 yang dapat digunakan dengan mudah.

Cukup menekan kunci tersebut maka akan terdengar alunan suara yang sama dengan gitar.

Aplikasi ini sangat mudah digunakan, baik pemula ataupun profesional.

Fitur lain yang dapat Anda nikmati menggunakan aplikasi Guitar Songs adalah dapat merubah setelan kunci gitar.

Sehingga, nada yang keluar akan sesuai dengan nada asli pada gitar. Jika ingin nada yang lebih besar maka Anda bisa menaikan nada bass pada aplikasi tersebut.

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”5″]

Rating : 4,6

: 4,6 Size : 26 MB

: 26 MB Download: PlayStore [/su_note]

All of Chords

All of Chords memiliki fitur yang terbilang sedikit karena aplikasi kunci gitar dan lagu ini dikhususkan untuk pemula.

Dengan kata lain, orang yang baru belajar kunci gitar tidak akan kesusahan pada saat menggunakan aplikasinya.

Tampilan antar muka dari aplikasi All of Chords for Guitar juga terbilang bagus. Menu di dalam aplikasi ini sedehana dan tidak ribet.

Alasan aplikasi ini dikhusukan untuk para pemula adalah memiliki fitur pembenahan. Jadi pada saat Anda salah menekan kunci yang diinginkan, maka otomatis membenarkannya. Dengan begitu, akan lebih cepat dalam menguasai ilmu pergitaran

Walaupun dikhususkan untuk pemula, tidak ada salahnya mencoba aplikasi ini. Untuk mengunduhnya bisa lansung menuliskan nama aplikasi di dalam Playstore.

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”5″]

Rating : 4,1

: 4,1 Size : 15 MB

: 15 MB Download: PlayStore [/su_note]

Chord Free Chord

Pada saat memakai aplikasi ini, Anda akan diberi petunjuk kunci apa yang harus ditekan saat bermain gitar.

Jika Anda belum pernah sama sekali bermain gitar, aplikasi Chord Free Chord akan memandu untuk menekan bagian mana yang diinginkan.

Anda juga bisa mempraktikan lagu saat bermain aplikasi ini dengan gitar asli. Semua kunci gitar sudah terdapat pada aplikasi Chord Free Chord.

Jadi jangan khawatir, 90% bisa bermain gitar menggunakan aplikasi kunci gitar terbaik ini dengan mudah.

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”5″]

Rating : 4,5

: 4,5 Size : 7,8 MB

: 7,8 MB Download: PlayStore [/su_note]

Chord Guitar Full Offline

Aplikasi kunci gitar dasar satu ini dapat digunakan tanpa harus berkoneksi langsung dengan internet.

Jadi tidak perlu khawatir jika tidak memiliki paket data yang cukup. Walaupun gratis, fitur di dalamnya terbilang lengkap.

Fitur stabilizer juga terdapat pada aplikasi Chord Guitar Full Offline. Jadi pada saat bermain kunci gitar bisa menyesuaikan nada yang dianggap kurang pas.

Anda bisa menaikan atau mengurangi frekuensi pada bass ataupun tribel di dalam aplikasi ini.

Sudah banyak orang yang menggunakan aplikasi ini. hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya orang yang menguduh aplikasi tersebut setiap harinya.

Kebanyakan orang yang memakainya merasa puas dan memberikan komentar positif.

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”5″]

Rating : 4,5

: 4,5 Size : 37 MB

: 37 MB Download: PlayStore [/su_note]

Ultimate Guitar

Aplikasi ini mengharuskan Anda untuk online jika ingin menggunakan lagu yang terdapat didalamnya.

Lebih dari 15 ribu lagu tersaji pada aplikasi ini. Baik lagu lokal maupun mancanegara. Anda bisa mencari lagu kesukaan dengan menggunkan fitur ini. Namun, jika tidak ada bisa menggunakan lagu di ponsel.

Untuk orang yang bertangan kidal, aplikasi kunci gitar terbaik ini mempunyai fitur left hand yang bisa membalik layar saat menggunakan aplikasinya.

Ukuran layar pada aplikasi ini cukup besar, namun bisa disesuaikan sesuai dengan selera masing-masing.

[su_quote] Ingin belajar main drum? Gunakan aplikasi drum terbaik. [/su_quote]

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”5″]

Rating : 4,2

: 4,2 Size : Berbeda tiap device

: Berbeda tiap device Download: PlayStore [/su_note]

Guitar Chords And Tabs

Fitur dari aplikasi kunci gitar ini terbilang lengkap. Banyak sekali kemudahan yang ditampilkan oleh aplikasi tersebut.

Di antaranya adalah fitur easy menu yang memungkinkan Anda dapat dengan mudah bermain kunci gitar dengan tempo yang pelan.

Aplikasi ini juga bisa digunakan secara offline pada ponsel. Jadi jika tidak mempunyai kuota, aplikasi Guitar chords and Tabs sangat cocok untuk menjadi pilihan. Namun, jika online, menu yang ditampilkan akan lebih banyak lagi.

Playstore merupakan penyedia aplikasi ini. Ribuan orang sudah mengunduhnya dan mereka juga puas dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Baik fitur online ataupun fitur offlinenya.

Aplikasi kunci gitar offline ini juga cocok digunakan untuk pemula sekalipun.

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”5″]

Rating : 4,5

: 4,5 Size : 8,2 MB

: 8,2 MB Download: PlayStore [/su_note]

Banyak sekai chords yang disediakan pada aplikasi ini. Anda bisa memilih baik mode pemula ataupun mode profesional.

Dengan begitu, Anda tidak akan kebingungan saat bermain kunci gitar dengan aplikasi Smart Chords & Tools.

Aplikasi ini memiliki jutaan lagu beserta kuncinya. Anda tidak perlu binggung dengan banyaknya pilihan pada aplikasi kunci gitar lagu ini.

Karena setiap genre lagu disendirikan dengan list-list tertentu. Pengguna tinggal memilih saja kunci mana yang dianggap cocok.

Tampilan pada aplikasi Smart Chords & Tools layaknya kunci gitar pada buku lagu. Anda tinggal menekannya saja maka akan otomatis berbunyi.

Usahakan ukuran ponsel tidak terlalu besar ataupun kecil. Sehingga akan mudah digunakan dan dipahami.

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”5″]

Rating : 4,8

: 4,8 Size : 6,6

: 6,6 Download: PlayStore [/su_note]

GuitarTab

20 ribu orang sudah menggunakan aplikasi kunci gitar dasar ini. Dengan pencapain tersebut, aplikasi ini masuk ke dalam daftar atas pada saat pengguna mengetikan kunci gitar di kolom pencarian Playstore.

Aplikasi ini juga memiliki ukuran yang kecil sehingga tidak membuat lemot.

Di dalam aplikasi GuitarTab, di sediakan lebih dari 50 ribu kunci gitar yang dapat di pelajari.

Dengan banyaknya kunci gitar, akan semakin menambah wawasan dan kemudahan pada saat menggunakannya.

Aplikasi GuitarTab selain bagus juga gratis. Ditambah dengan fitur yang lengkap. Jika Anda pecinta aplikasi gitar, tidak lengkap kiranya kalau tidak memiliki aplikasi yang dapat dijalankan untuk Android 4.4 ke atas ini.

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”5″]

Rating : 4,5

: 4,5 Size : Berbeda tiap device

: Berbeda tiap device Download: PlayStore [/su_note]

Kunci Gitar & Lirik Lagu

Aplikasi Kunci Gitar & Lirik Lagu adalah aplikasi buatan Indonesia. Dengan aplikasi ini, Anda bisa menemukan banyak sekali lagu di dalamnya.

Baik lagu dangdut, pop, rock, dan lagu lainnya. Kemudahan juga diberikan oleh pembuat aplikasi tersebut.

Tidak hanya itu, aplikasi kunci gitar Indonesia ini juga menyediakan lagu lain dari luar negeri.

Jika tidak menemukan lagu yang diinginkan, maka bisa menggunakan fitur pencarian dan mengkoneksikan langsung dengan internet.

Tampilan awal aplikasi Kunci Gitar & Lirik Lagu terbilang cukup bagus. Dengan menampilkan menu yang mudah dipahami, membuatnya menjadi langganan download para pecinta gitar.

Semakin hari pengguna aplikasi tersebut semakin banyak dan ratingnyapun terus naik.

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”5″]

Rating : 4.0

: 4.0 Size : 4,2 MB

: 4,2 MB Download: PlayStore [/su_note]

Gitar asli dengan gitar virtual memang sesuatu yang jauh berbeda. Akan tetapi menghasilkan suara yang hampir mirip.

Sehingga, Anda dapat memanfaat berbagai aplikasi kunci gitar di atas. Dengan begitu, proses belajar kunci gitar Anda akan semakin praktis, mudah dan cepat.