Selain dapan mengambil screenshoot pada ponsel, sekarang Anda juga dapat merekam layar ponsel dengan aplikasi perekam layar hp.

Aplikasi ini dapat dijadikan pilihan praktis dan mudah untuk merekam video, pengoperasian Hp dan banyak lagi yang lainnya.

Aplikasi Perekam Layar HP Android Terbaik

Dengan menggunakan aplikasi perekam layar, Anda dapat merekam aktifitas smartphone saat diperlukan untuk kebutuhan tertentu.

Misalnya saat merekam aneka tutorial, merekam game yang dimainkan dan aktifitas lainnya. Berikut ini aplikasi rekam layar hp terbaik tahun 2019:

1. ADV Screen Recorder

ADV Screen Recorder adalah aplikasi perekam layar hp yang dapat diandalkan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur penting yang dapat digunakan dalam pengoperasiannya.

Cukup ketuk tombol yang tersedia untuk memulai dan ketuk lagi untuk mengakhiri.

Di antara opsi menu yang tersedia selama rekaman adalah opsi untuk menggambar dan menulis di klip.

Cukup pilih satu warna dan gunakan ujung jari untuk menulis, menunjuk atau menggambar acak di layar selama proses perekaman.

Saat melakukan perekaman layar, Anda juga bisa melakukan pause karena fitur ini juga tersedia di dalamnya.

ADV Screen Recorder juga memiliki fitur coutdown 3 detik sebelum memulai perekaman layar.

Ketika merekam, Anda dapat mengaktifkan kamera depan dan kamera belakang. Sementara, tampilannya akan muncul di sudut layar.

Aplikasi inipun memungkinkan untuk merekam layar dengan dua engine yang berbeda.

ADV Screen Recorder

2. AZ Screen Recorder

Aplikasi AZ Screen Recorder ini merupakan aplikasi yang telah digunakan oleh lebih dari satu juta pengguna di seluruh dunia.

Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan rooting. Menariknya lagi, aplikasi ini bisa Anda gunakan tanpa watermark.

Apabila membuat video dengan kualitas HD dan Full HD, Anda dapat melakukan pause dan resume saat proses perekaman.

Video yang sudah dibuat akan tersimpan ke dalam galeri secara otomatis. Yang terakhir, aplikasi ini sangat mudah untuk dikustomisasi.

Saat pertama kali memulai Aplikasi rekam layar hp ini, Anda akan menemukan empat icon di tengah layar.

Untuk mulai merekam, sesuaikan pengaturan aplikasi agar dapat mengakses folder penyimpanan hasil perekaman.

AZ Screen Recorder

3. DU Recorder Screen Recorder

DU Recorder memungkinkan Anda untuk merekam berbagai aktifitas ponsel. Di dalam aplikasi ini, Anda bisa mengedit video yang telah dibuat dengan menggunakan editor yang disediakan. Kebetulan ada beberapa fitur menarik di dalamnya.

Setelah mengatur seluruh pilihan dan merekam video, pengguna dapat langsung mengeditnya.

Anda dapat memotong dan menautkan semua fragmen, menambahkan musik di latar belakang serta menyesuaikan volume video.

Tidak diperlukan akses root dalam aplikasi ini. Di samping itu, tidak terdapat batasan waktu dalam merekam layar.

Inilah keunggulan dari aplikasi DU Recorder. Fitur yang lain bisa Anda dapatkan antara lain Frame Rates, Front-Facing Camera, Bit Rates, Pembuat GIF, dan Shake Gestures.

DU Recorder Screen Recorder

4. Game Screen Recorder

Aplikasi rekam layar terbaik selanjunya adalah Game Screen Recorder. Aplikasi ini dapat digunakan untuk merekam pergerakan yang sedang terjadi pada layar Android menjadi video.

Termasuk untuk merekam video-video permainan yang sedang dimainkan.

Untuk dapat menjalankan aplikasi ini, Anda harus membuka permainan dari aplikasi itu sendiri.

Kemudian akan tertera tombol REC yang akan mulai merekam setelah tombol tersebut ditekan.

Anda bisa menyesuaikan pengaturan kualitas video, mengatur resolusi video, bingkai per detik dan bitrate-nya.

Selain itu, Anda juga bisa memilih jika ingin menggunakan mikrofon untuk merekam audio atau merekam dengan kamera depan pada waktu bersamaan.

Game Screen Recorder

5. Google Play Games

Google Play Games adalah aplikasi dari google yang berisi semua informasi soal game yang Anda mainkan.

Mulai dari daftar game, teman main game, game profile sampai achievement. Selain berisi tentang info game, Google Play Games juga memiliki fungsi lain.

Fungsi lain dari Google Play Games yaitu dapat juga digunakan sebagai aplikasi rekam layar.

Fungsi perekam layar hp menggunakan aplikasi ini dapat Anda jalankan apabila versi Androidnya terbaru. Jika belum terbaru maka perlu dilakukan root.

Google Play Games

[su_note note_color=”#d5d3c7″ radius=”5″] Ingin hasil video rekaman Anda jadi bagus? gunakan aplikasi edit video terbaik 2019.[/su_note]

6. Mobizen Screen Recorder

Mobizen adalah aplikasi yang dapat menghubungkan Android ke komputer. Anda dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di smartphone atau tablet, tepat di layar komputer.

Ini dalah fitur terpenting dalam Mobizen, namun tentu ini bukan satu-satunya.

Mobizen Screen Recorder adalah aplikasi yang juga memungkinkan untuk merekam, screenshot dan mengedit video, game atau aplikasi apapun.

Aplikasi ini juga hadir dengan kualitas tinggi serta dapat merekam wajah dengan Facecam yang disediakan.

Mobizen Screen Recorder

7. Screen Recorder V Recorder

Screen Recorder V Recorder – Audio, Video Editor adalah perekam layar untuk android yang gratis, stabil, dan berkualitas tinggi.

Aplikasi inilah dapat membantu Anda merekam video layar dengan halus dan jelas.

Selain bisa rekam layar, Anda juga bisa langsung mengedit video dengan aplikasi ini. Bisa dibilang ini merupakan apliaksi all in one.

Ini adalah aplikasi perekam layar hp gratis yang paling mudah digunakan dengan audio. Sehingga, memungkinkan Anda untuk merekam game sambil bermain.

Dengan durasi rekam yang tanpa batas, Anda bisa dengan leluasa merekam berbagai kegiatan di layar hp, seperti bermain game, tutorial dan sebagainya.

Screen Recorder V Recorder

8. Screen Recorder With Audio and Editor

Screen Recorder With Audio and Editor, screenshot adalah sebuah aplikasi bermanfaat untuk merekam layar Android.

Penggunaan aplikasi ini gratis atau tanpa dibatasi waktu rekaman dan watermark. Terdapat pula beragam kualitas pilihan rekaman.

Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi perekam layar hp dan suara dengan tampilan sederhana dan mudah untuk digunakan.

Anda bisa merekam layar dengan wajah (facecam), mengambil screenshot, dan mengedit video setelah melakukan perekaman.

Screen Recorder With Audio and Editor

9. Screen Recorder With Facecam & Audio

Screen Recorder With Facecam & Audio, Video Editor merupakan aplikasi perekam layar hp yang halus.

Cara pengoperasiannya cukup dengan satu kali sentuhan. Dengan begitu Anda bisa memulai perekaman foto dan video secara profesional.

Screen Recorder With Facecam & Audio

10. Screen Recorder With Facecam & Screenshot Capture

Jika Anda membutuhkan aplikasi perekam layar android, maka Anda bisa memakai aplikasi Screen Recorder With Facecam & Screenshot Capture. Aplikasi ini dapat merekam aktifitas hp Anda dengan resolusi yang sangat baik.

Screen Recorder With Facecam & Screenshot Capture

11. Super Screen Recorder & Screenshot

Super Screen Recorder hadir dengan UI yang bagus dan sangat mudah untuk digunakan.

Dengan fitur edit yang mengesankan serta tidak adanya batasan waktu dalam merekam layar. Anda bisa dengan puas menggunakannya.

Aplikasi rekam layar ini menyediakan kualitas rekaman, frame rates, dan bit rates yang tinggi.

Selain itu, juga tidak ada watermark. Yang paling mengasyikkan lagi adalah aplikasi ini juga tidak membutuhkan root.

Selain gratis, aplikasi ini memiliki antarmuka yang sederhana dan tidak mengandung unsur pembelian dalam aplikasi.

Super Screen Recorder & Screenshot

Beberapa Aplikasi perekam layar di android terbaik di atas dapat dijadikan sebagai pilihan praktis dan mudah. Selamat mencoba!