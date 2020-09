Trik 4 Cara Mendapatkan Kuota Gratis 3 (Tri) Aon 25 GB 4G

Bagi Anda pengguna kartu 3 AON, terdapat kesempatan besar mendapatkan kuota gratis sampai 25 GB. Selain itu, ada juga kuota 3 get more dengan jumlah kuota 10 GB dimana seluruh paket tersebut bisa digunakan pada jaringan 4G.

Namun, bagi Anda pengguna kartu 3 yang bukan AON, tidak ada salahnya mencoba trik-trik di bawah ini. Berikut ulasan trik atau cara mendapatkan kuota 3 gratis dengan jaringan 4G.

Cara Mendapatkan Kuota 3 Gratis (2GB, 4GB, 25GB, 100GB)

Trik dan cara berikut ini cenderung mudah dilakukan karena tidak memerlukan aplikasi tambahan seperti Anonytun atau HTTP injector, simak langkah-langkahnya berikut ini.

1. Kuota Internet Gratis 3 Dengan SMS Ke 234

Cara pertama, Anda hanya cukup mengirim SMS dengan format yang telah ditentukan di bawah ini ke nomor resmi dari Tri, yaitu 234.

NO PERDANA FORMAT SMS BONUS KUOTA MASA AKTIF 1 AON 1GB MAU 4PM1 2GB 4GB 30 HARI 2 AON 2GB MAU 4PM2 4GB 4GB 30 HARI 3 AON 3GB MAU 4PM3 6GB 4GB 30 HARI 4 AON 4GB MAU 4PM4 8GB 4GB 60 HARI 5 AON 5GB MAU 4PM5 10GB 4GB 60 HARI 6 AON 6GB MAU 4PM6 12GB 4GB 90 HARI 7 AON 8GB MAU 4PM8 16GB 4GB 90 HARI 8 AON 10GB MAU 4PM10 20GB 4GB 90 HARI 9 AON 15GB MAU 4PM15 15GB 4GB 30 HARI 10 AON 20GB MAU 4PM20 20GB 4GB 30 HARI 11 AON 25GB MAU 4PM25 25GB 4GB 30 HARI

Sebaiknya Anda mengirim SMS jangan langsung AON 25 GB, melainkan mulai dari AON 1 GB. Hal tersebut karena jika dilakukan sekaligus kebanyakan tidak work.

Anda bisa mencobanya satu per satu tergantung kecocokan kartu Tri yang dimiliki, setiap kartu akan mendapatkan kuota gratis yang berbeda-beda. Misalnya ada yang dapat 1 GB, 6 GB, atau 15 GB.

Bagi Anda yang tidak berhasil menggunakan cara di atas, bisa mencoba format SMS kuota gratis Tri dimana Anda tinggal menghilangkan angka 4 di awal format SMS di atas.

Jadi, format SMS yang dikirimkan adalah:

MAU PM1-PM10 kemudian kirim ke 234. Contohnya : MAU <spasi> PM3 kemudian kirim ke 234.

Catatan:

Berikut merupakan detail bonus kuota Tri AON yang akan Anda dapat :

Bonus kuota yang didapat adalah sesuai dengan pertama kali pembelian kartu Tri AON, misalnya jika Anda membeli perdana 3 AON 2 GB maka kuota gratis yang didapatkan adalah 4 GB. Jika Anda membeli yang 4 GB maka kuota gratis yang didapat adalah 8 GB.

Pengiriman format SMS adalah sesuai dengan kartu perdana 3 AON yang dibeli, misalnya Anda membeli perdana 3 AON 2 GB maka format SMSnya MAU 4PM4 sehingga jika Anda mengirim format yang berbeda tidak akan

sehingga jika Anda mengirim format yang berbeda tidak akan Kuota bonus Tri AON berlaku selama seharian (24 jam) serta masa aktif mulai 7 sampai 30 hari.

Pengecekan jumlah kuota utama 3 AON bisa Anda lakukan dengan format SMS ketik INFO <spasi> AON kemudian kirim ke

<spasi> kemudian kirim ke Pengecekan jumlah bonus bisa Anda lakukan dengan format SMS ketik INFO <spasi> BONUSAON kemudian kirim ke

<spasi> kemudian kirim ke Selama kartu 3 AON masih dalam masa aktif, Anda bisa melakukan pengiriman format SMS kapan saja.

2. Kuota Internet Gratis Tri Get More

Pada dasarnya kartu Tri sekarang ini ada dua kategori yaitu Tri AlwaysON dan Tri Get More. Mana yang Anda miliki? Jika trik sebelumnya diperuntukkan bagi pengguna perdana Tri AON, maka trik kali ini bisa Anda lakukan bagi pengguna Tri Get More.

Caranya hampir sama, namun ada perbedaan dalam format SMS yang dikirimkan yaitu sebagai berikut.

NO PERDANA FORMAT SMS BONUS KUOTA MASA AKTIF 1 Get More 2GB MAU 4GM2 4GB 4G 30 Hari 2 Get More 3GB Mau 4GM3 6GB 4G 30 Hari 3 Get More 5GB Mau 4GM5 10GB 4G 60 Hari

Catatan:

Bonus kuota Tri Get More yang didapatkan menyesuaikan dengan saat pertama kali membeli perdana Tri. Misalnya Anda memberli kartu perdana Tri Get More sebesar 3 GB maka bonus kuota yang didapatkan adalah 6 GB. Pengiriman format SMS menyesuaikan dengan kartu perdana 3 Get More yang di beli, misalnya Anda membeli Tri Get More 5 GB maka format SMS yang dikirimkan ke 234 adalah MAU 4GM5, selain format tersebut tidak akan Masa aktif bonus kuota Tri Get More adalah 30 sampai 60 hari. Pengecekan jumlah kuota utama 3 Get More bisa Anda lakukan dengan ketik INFO <spasi> GM kemudian kirim ke Pengecelan jumlah bonus 3 Get More bisa Anda lakukan dengan ketik INFO <spasi> BONUSGM kemudian kirim ke Selama kartu Tri Get More masih aktif, Anda bisa melakukan pengiriman format SMS kapan saja.

3. Kuota Gratis Akses Internet Tri 100 GB

Sejak akhir 2019 lalu, paket internet Tri 100 GB mulai diluncurkan. Sampai saat ini pun paket internet ini masih bisa dinikmati penggunanya.

Anda bisa mendapatkan kuota akses internet 100 GB hanya dengan harga Rp 100.000 dengan masa aktif 24 jam full. Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan aktivasi paket internet ini :

Terlebih dahulu lakukan pengecekan sisa pulsa Anda sesuai dengan harga yang tertera. Setelah mengetahui saldo pulsa dan memastikannya cukup, silahkan mengetik dan memanggil kode USSD *111*1# pada menu dial up. Kode USSD tersebut merupakan kode melakukan aktivasi paket internet Tri 100 GB. Kemudian akan muncul beberapa opsi, Anda bisa menyesuaikannya sehingga pada langkah ini yang dipilih adalah opsi mengaktifkan paket internet Tri dengan kuota 100 GB. Opsi tersebut berada di nomor 4 (jika belum berubah). Selanjutnya lakukan pembelian paket tersebut yang juga berisi informasi detail mengenai kuota paket Tri 100 GB, misalnya masa berlaku dan pembagian jaringan paket internet. Masukkkan angka 1 jika Anda sudah menyetujui untuk membeli paket internet tersebut, kemudian tekan kirim.

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, Anda akan mendapat notifikasi mengenai paket internet Tri 100 GB sudah aktif dan bisa digunakan untuk berselancar di internet.

Kuota sebesar 100 GB sangat cocok digunakan untuk melakukan streaming maupun download film atau serial favorit.

Catatan

Cara di atas bukanlah sebuah trik, melainkan cara aktivasi normal sehingga dalam prosesnya pulsa Anda akan terpangkas berdasarkan harga yang tertera.

Untuk mendapatkan kuota gratis Tri 100 GB di atas, Anda bisa menyimak triknya di bawah ini.

4. Kuota Gratis Tri 100 GB via Bima+

Mendapatkan kuota gratis sebesar ini tentu bukan hal yang mudah, namun tidak ada salahnya untuk mencoba trik di bawah ini

Download dan install aplikasi Bima+ di PlayStore untuk smartphone Anda

Bagi yang sudah memiliki aplikasi Bima+ sebelumnya, tentunya sudah familiar dan mengetahui manfaat yang didapatkan untuk mendukung berbagai keperluan sebagai pengguna Tri. Misalnya melakukan cek kuota, cek pulsa, cek bonus, dan lain-lain.

Jika aplikasi Bima+ sudah terinstall, maka Anda bisa membuat akun baru menggunakan nomor Tri yang dimiliki.

Jangan lupa untuk mengisi kata sandi maupun detail informasi lainnya yang diperlukan.

Pendaftaran akun ini bisa pula Anda lakukan dengan mengirim SMS dengan format : ketik Planet 3 dan kirim ke 333. Kemudian kunjungi situs resmi 3 di alamat tri.co.id, kemudian login menggunakan username dan kata sandi yang sudah dibuat.

Pada halaman pertama, pilih paket internet yang diinginkan melalui menu 4G packs .

. Sebelumnya, pastikan saldo pulsa Anda Rp. 0, kemudian pilih paket internet Tri 4G 100 GB dengan harga yang tertera Rp 199.000.

Klik beli , selanjutnya isikan kode captcha yang disediakan dan alamat email yang telah didaftarkan. Tunggu beberapa saat.

, selanjutnya isikan yang disediakan dan alamat email yang telah didaftarkan. Tunggu beberapa saat. Lakukan pengecekan kuota menggunakan format SMS : ketik 4G bulanan dan kirim ke

dan kirim ke Kemudian Anda akan mendapatkan notifikasi berupa SMS mengenai jumlah kuota reguler sampai kuota 4G bulanan.

Kemudian cek saldo pulsa Anda berkurang atau tidak setelah daftar paket internet Tri 100 GB.

Mendapatkan kuota gratis memang menyenangkan, Anda bisa mencoba trik-trik tersebut untuk mendapatkannya. Jika trik yang Anda coba tidak work, Anda bisa memilih trik lainnya sampai berhasil. Tentunya langkah-langkanya harus dilakukan dengan teliti dan tepat.

Selain itu, Anda juga harus memperhatikan jenis kartu Tri mana yang digunakan dan menyesuaikannya dengan cara mendapatkan kuota 3 gratis di atas.