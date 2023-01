Apa My Hotpot Story Mod Apk

Fakta Permainan My Hotpot Story Mod Apk

1. Dapat Dimainkan Di Berbagai Jenis Ponsel

2. Anda Dapat Memainkan Banyak Hal

3. Sudah Digunakan Oleh Banyak Pengguna

4. Data Anda Diamankan

5. Dapat Dimainkan Berbagai Usia

Fitur Yang Dapat Dimainkan Di My Hotpot Story

1. Dapur Ceria

2. Kamar Pribadi

3. Tempat Yang Berbeda

4. Kunjungan Lokal

5. Simulasi Manajemen Restoran Nyata

Tautan My Hotpot Story Mod Apk

Cara Menginstal APK MOD Cerita Hotpot Saya

Ini adalah salah satu aplikasi paling populer di dunia. Anda bisa langsung mengklik link donwload di atas. Ketika diklik, proses pengunduhan akan segera dimulai. Anda harus menunggu hingga unduhan selesai 100%. Sebelum menginstal pasti di pengaturan ponsel Anda, sudah instal untuk menginstal aplikasi dari luar email anda. Ketika proses pengunduhan selesai, Anda dapat langsung memeriksa Pengelola File di folder Unduhan. Klik pada file aplikasi dan tunggu proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, maka anda bisa langsung merasakan sensasi menjadi pengelola restoran.

Akhir Kata

My Hotpot Story Mod Apk (Belanja Sepuasnya) Versi Terbaru 2023 -My Hotpot story MOD Apk akan dimasukkan dalam daftar game favorit Anda berikutnya. Dalam game ini, Anda bisa menjadi manajer restoran. Game ringan ini dapat dimainkan oleh berbagai acara. Dari anak – anak hingga orang dewasa. Permainan ini sangat mudah untuk bermain. Pada artikel ini, kami akan memetakan game cerita Hotpot saya secara lengkap. Tak ketinggalan, kami akan memberi tahu Anda mulai dari cara mengunduh, menginstal, hingga cara memainkannya.My Hotpot story adalah gim interaktif tempat Anda akan mengambil tempat dan bekerja untuk mengelola restoran hotpot. Anda tidak ingin hotpot, bukan ? Hotpot adalah salah satu jenis makanan yang lebih viral akhir-akhir ini. Hotpot atau sering juga disebut steambot adalah makanan dari China yang mengandung berbagai macam rebus. Dalam game ini kita akan mengelola restoran yang menjual makanan olahan steambot. Anda akan belajar mengenal restoran dan cara mengetahui setiap masalah. Anda akan belajar bagaimana mengembangkan berbagai menu hotpot, rencana penjualan, melayani pembeli, melatih anggota kepada koki dan pelayan, dan lain-lain. Game ini bisa dimainkan oleh segala usia dan memiliki rating yang bagus dari para penggunanya. 4,9 bintang, sehingga Anda dapat yakin game ini dapat memberikan kegembiraan utama.Cerita Hotpot saya adalah permainan telepon saja, man. Jadi perangkat yang cocok untuk aplikasi ini adalah ponsel. Itu tidak dapat dimainkan di komputer atau laptop. Aplikasi Android dan iphone dapat memainkan game ini. Jika di beberapa game hanya bisa dimainkan oleh ponsel android atau ios, namun game ini bisa dimainkan di keduanya.Dalam game ini Anda bisa melewatkan banyak hal menyenangkan. Pertama, Anda dapat mengelola berbagai hotpot olahan yang akan dijual. Anda juga dapat membuat rencana penjualan. Anda juga akan belajar bagaimana melayani pelanggan Anda dengan baik. Beli berbagai perlengkapan restoran untuk bertemu dengan koki dan pelayan di restoran. Game ini akan memberi Anda pengalaman nyata mengelola restoran.Game ini tidak perlu diarahkan lagi, my Hotpot story memiliki rating 4.9 di Google playstore dan telah diunduh oleh lebih dari satu juta pengguna. Tentu saja, Ini bukan permainan biasa. Anda akan mendapatkan pengalaman berbeda dalam memainkan game ini.Meski lagi marak mengejar kebocoran data, jangan khawatir. Game ini aman untuk menjaga privasi Anda. Karena tidak ada data yang diberikan kepada pihak ketiga, dan tidak ada data yang dikumpulkan. Jadi, keamanan data pribadi Anda dalam game ini aman.Untuk anak-anak game ini dapat mengajarkan kreativitas dan kemampuan untuk membuat. Dengan banyak fitur yang dapat dimainkan, ia dapat memperbarui eksplorasi anak-anak. Untuk orang dewasa, game ini akan menngasah Anda di bidang manajemen. Seluruh manajemen restoran. Game ini juga bisa menjadi simulasi sebelum Anda membuka restoran.Tagline dari permainan ini adalah cheerdul kitchen. Meskipun super sibuk pada saat bermain game ini, tapi semuanya dialkukan dengan menyenangkan. Mulai dari antarmuka pengguna yang menarik hingga musik terbaru yang membuat permainan lebih menyenangkan. Sibuk tapi penuh kesenangan.Jika Anda sering menonton film korea atau Cina, anda pasti sering melihat restoran Cina yang memiliki kamar pribadi yang sering digunakan untuk rapat. Di restoran ini, fitur ini juga tersedia. Anda akan belajar mengelola kamar pribadi di restoran Anda.Anda dapat menyesuaikan di mana Restoran anda berada. Desain yang Anda inginkan, atau target pasar yang Anda targetkan. Perbedaan Tempat restoran akan memberikan pengalaman yang berbeda. Untuk pelanggan, bahkan untuk pemain yang berperan sebagai manajer.Di restoran ini juga menyediakan hiburan berupa destinasi lokal yang bisa dinikmati oleh pelanggan sambil menunggu pesan datang. Hal ini juga bisa dijadikan inspirasi strategi bagi pemilik restoran untuk bertemu anggota kepada pengunjung, agar mereka lebih betah di restoran tersebut.Permainan benar-benar Anggota Anda gambaran nyata dan menarik tentang bagaimana mengelola sebuah restoran. Cara menggunakan desain untuk mencari pengunjung, memberikan hiburan untuk menarik pengunjung, mengelola uang untuk operasional restoran, dan lain-lain.Di sini kami memberi Anda langsung, tautan untuk mengunduh My Hotpot Story MOD Apk. Anda dapat mencoba game ini segera dengan uang dan koin tanpa batas. Beri Nama Game Cerita Hotpot Saya Mod Apk Versi 1.3.3 Pengembang 零下七度 Ukuran 160 Mb Klik DisiniItulah yang dia jelaskan tentang rekomendasi game kali ini. Game ini bisa anda mainkan dengan mudah. Semoga harimu menyenangkan !