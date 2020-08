Download Ninja Heroes Mod Apk Unlimited Gold and Silver

Bermain game termasuk kegiatan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Game sendiri mampu memberikan pengalaman yang tidak bisa di dapatkan di dunia nyata. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa game bermanfaat sebagai pengalihan dari hidup yang menyedihkan.

Game sendiri sudah berkembang sejak zaman dahulu dengan berbagai jenis permainan. Saat ini, sudah tersedia banyak sekali game yang mempunyai game play menarik dan bagus. Salah satu game yang sangat bagus dan menarik adalah Ninja Heroes Mod Apk.

Apa Itu Game Ninja Heroes?

Ninja Heroes adalah salah satu game yang mengambil latar belakang anime jepang yaitu Naruto. Game menyediakan kumpulan Ninja (avatar) yang terdapat dalam anime tersebut. Selain Ninja, Ninja Heroes juga menghadirkan jalan cerita anime Naruto.

Game ini ditujukan untuk pengguna smartphone dengan sistem operasi Android. Spesifikasi smartphone yang diperlukan untuk memainkan permainan ini juga tidak terlalu berat. Sehingga, game ini sangat cocok untuk hampir semua kalangan.

Spesifikasi Game Ninja Heroes

Nama Aplikasi Ninja Heroes Lisensi Gratis Sistem Op. Android Memerlukan Android 4.0, 4.0.1, 4.0.2 ke atas Kategori RPG Bahasa B.Indonesia Penerbit REDGAME STUDIO Ukuran 50.52MB Izin 20 Unduhan 2,765,146 Tanggal 23.06.18

Review Game Ninja Heroes

Game Ninja Heroes termasuk salah satu game online dengan pemain yang sangat banyak. Pada umumnya game ini perlu disinkronkan dengan akun facebook untuk mempertahankan perkembangan yang telah dibuat. Sehingga, permainan masih bisa dilanjutkan meskipun sudah berganti perangkat.

Game ini menyediakan beberapa server yang dapat digunakan. Terdapat lebih dari 20 server yang bisa dimainkan sekaligus oleh satu akun.

Pada awal permainan, pemain diminta untuk memberi nama desa. Kemudian, permainan akan terus berlanjut. Pemain dituntut untuk meningkatkan level secara terus terusan untuk dapat membuka bangunan atau mode baru dalam permainan.

Setiap bangunan akan menghasilkan silver dalam setiap periode waktu tertentu. Silver tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti membeli material, gear, dan lain sebagainya. Untuk menambah jumlah silver yang dihasilkan oleh setiap bangunan, pemain dapat melakukan peningkatan terhadap bangunan tersebut.

Pada Game Ninja Heroes, pemain akan selalu berusaha untuk memperoleh Ninja yang kuat. Sehingga, mampu memenangkan berbagai pertarungan dengan lebih mudah dan efektif.

Cara Bermain Ninja Heroes

Bermain game tentunya memiliki seninya tersendiri. Sehingga, kesenangan dan kepuasan yang diperoleh menjadi lebih maksimal. Cara bermain Ninja Heroes yang benar juga akan mempercepat perkembangan desa milik pemain.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemain game Ninja Heroes.

1. Levelling

Level seringkali menjadi acuan kemahiran seorang pemain dalam memainkan sebuah game. Pada game Ninja Heroes, terdapat beberapa hal yang memiliki acuan level. Beberapa hal tersebut adalah level desa dan dan level Ninja.

Level desa dapat ditingkatkan dengan cara terus bermain, melakukan petualangan, bertarung dengan player lain, dan membuat gear/ item. Level desa digunakan untuk membuka bergunan baru dan mode permainan baru.

Level selanjutnya adalah level pada Ninja. Ninja akan meningkat levelnya ketika melakukan pertarungan secara terus menerus. Level tersebut juga bisa ditingkatkan dengan cara menyerap Ninja lain. Ninja yang telah diserap, otomatis akan menghilang.

2. Grade Karakter

Ninja Heroes membedakan kekuatan setiap Heroes berdasarkan gradenya. Terdapat beberapa macam grade yang digunakan sebagai klasifikasi. Grade tersebut adalah SS, S, A, B, C, dan D. Semakin tinggi grade suatu Ninja, maka akan semakin tinggi pula statusnya.

Untuk mendapatkan ninja dengan grade SS sangatlah sulit. Karena, hanya terdapat beberapa ninja saja yang mempunyai grade tersebut. Ninja tersebut adalah Sasuke Mangekyou, Naruto Kyuubi, Madara Six Path, dan Obito Six Path.

Terdapat cara untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan Ninja SS Class. Cara tersebut dilakukan dengan cara membeli VIP. Semakin tinggi VIP, maka akan semakin tinggi pula kemungkinannya.

3. Ratusan Jutsu

Keunikan game ini terletak pada ratusan jutsu yang disediakan. Beragam jutsu tersebut terinspirasi dari anime asli Naruto. Jutsu tersebut terdiri dari Ninjutsu, Taijutsu, dan Jutsu penyembuhan. Jutsu-jutsu tersebut digunakan untuk mengalahkan musuh dan memenangkan pertempuran.

Setiap jutsu yang ada, selalu memiliki animasi dan efek yang unik. Terdapat jutsu yang memberikan damage tinggi, memberikan penyembuhan tingkat tinggi dan rendah, memberikan efek stun, menurunkan kemampuan serang musuh, dan melakukan perlindungan diri.

Jutsu tersebut juga memiliki grade yang berbeda. Grade tersebut adalah SS, S, A, B, C, dan D. Semakin tinggi grade sebuah jutsu, maka akan semakin tinggi pula efek yang ditimbulkan. Jutsu bisa didapatkan dengan cara mengumpulkan scroll sampai 10 buah.

Selain itu, pemain juga bisa mendapatkan jutsu bersamaan dengan Ninja. Sayangnya, untuk memindahkan jutsu tersebut ke ninja lain, diperlukan gold dalam jumlah banyak.

Grade dari jutsu juga bisa ditingkatkan. Misalnya, dari tingkat S ke tingkat SS. Untuk meningkatkan grade memerlukan beberapa poin. Poin tersebut bisa didapatkan dari menghancurkan jutsu atau hadiah dari petualangan.

Setai jutsu selalu mencantumkan elemennya masing-masing. Sehingga, akan jauh lebih efektif apabila sebuah jutsu diletakan pada ninja dengan elemen yang sesuai.

4. Tailed Beast

Game Ninja Heroes Juga menghadirkan beragam monster kuat yang disebut Tailed Beast (Monster Ekor) atau bijuu Terdapat 10 juubi dalam serial anime Naruto. Namun, game ini hanya menghadirkan 9 saja.

Beberapa bijuu tersebut adalah Ichibi no Shukaku, Nibi No Nekomata, Sanbi no Isonade, Yonbi – Sokou, Gobi – Houkou, Rokubi – Raijuu, Nanabi – Kaku, Gyuuki –Hachibi, dan Kyuubi no Yoku.

Pemain bisa mendapatkan cakra dari berbagai monster di atas dengan mengikuti berbagai penyerangan yang di adakan setiap hari. Pemain akan memperoleh jumlah cakra sesuai dengan damage yang diberikannya kepada monster tersebut.

Bijuu juga memiliki elemennya masing masing. Sangat disarankan untuk menyesuaikan elemen milik bijuu dengan elemen Ninja tersebut. Sehingga, damage yang dihasilkan oleh bijuu akan semakin meningkat dengan efektif.

Apa Itu Ninja Heroes Mod Apk?

Ninja Heroes Mod Apk adalah versi Mod dari Game ini. Penggunaan Ch*at termasuk sebuah kecurangan atau ch*at. Karena, usaha dan waktu yang diperlukan untuk bermain secara normal akan dipangkas secara besar-besaran oleh versi Mod.

Pada dasarnya, game ini bekerja secara online. Sehingga, Ninja Heroes Mod Apk offline unlimited gold sangat mungkin terjadi. Namun, jika ingin memainkan game ini secara online, disarankan untuk menggunakan versi resmi.

Berikut ini beberapa manfaat yang akan diperoleh dari Games Ninja Heroes Mod Apk unlimited gold.

Unlimited Gold, Membeli silver dalam jumlah banyak, Mendapatkan jutsu kelas tinggi terbaru, Meningkatkan kemungkinan mendapat ninja kelas SS, Mendapatkan gear kelas SS.

Download Ninja Heroes Mod Apk

Download game Ninja Heroes tidak dapat dilakukan dengan cara biasa. Hal ini dikarenakan game yang dibubuhi Mod termasuk sebagai platform ilegal. Sehingga, resiko kerusakan ponsel akibat terjangkit virus menjadi semakin meningkat.

Berikut ini adalah cara Download Ninja Heroes

Aktifkan perangkat smartphone, Hubungkan smartphone dengan Internet Buka web browser apa saja, klik link berikut, Melanjutkan proses download, Tunggu hingga selesai, Pasang game Ninja Heroes.

Download Apk

Pada saat mendownload, sangat disarankan agar pemain berhati-hati dan tidak meng klik iklan sembarangan. Karena, hal tersebut bisa beresiko sebagai phising dan menjadi jalan bagi peretas.

Game Ninja Heroes memiliki game play yang sangat unik. Game ini menghadirkan banyak sekali Ninja dengan berbagai jutsu yang sangat menarik. Segera download game ini dan nikmati segala keseruannya.

Download Juga Games Lainnya Yang Seru Dibawah Ini :