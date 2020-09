Download VivaVideo Pro Apk Editor Terbaru (Tanpa Watermark)

Posted on

Video merupakan salah satu sarana komunikasi yang paling sering digunakan sebagai media promosi. Karena, penggunaan video jauh lebih interaktif, efisien, dan tidak biaya yang dibutuhkan relatif lebih rendah. Selain itu, pesan dalam video bisa tertancap lebih lama di kepada audiens.

Untuk membuat video yang berkualitas, tentunya diperlukan aplikasi yang berkualitas pula. VivaVideo Pro Editor adalah salah satu aplikasi editing video yang sangat berkualitas. Aplikasi ini cocok untuk digunakan oleh kalangan profesional maupun kalangan pemula.

Review Aplikasi VivaVideo Pro Editor

Sebagai salah satu aplikasi yang mampu membuat kegiatan video editing menjadi lebih praktis, VivaVideo juga menjadi terobosan baru dalam dunia editing. Pada awalnya, kegiatan mengedit video hanya bisa dilakukan dengan penggunaan perangkat personal computer (PC).

Kegiatan editing yang dilakukan di PC tentunya menghasilkan kualitas yang sangat bagus. Namun, penggunaan perangkat tersebut sangat terbatas pada sebagian kalangan saja. Hal tersebut mengingat bahwa harga perangkat PC yang cukup mahal.

Melihat masalah tersebut, vendor Qu Video inc membuat aplikasi VivaVideo Pro Editor video HD. Aplikasi tersebut mampu melakukan video editing menggunakan perangkat smartphone. Sehingga, orang yang tidak mampu memiliki perangkat PC masih dapat terus berkarya.

VivaVideo bisa digunakan untuk mengedit maupun menghasilkan video dengan kualitas rendah hingga berkualitas HD. Sehingga, video yang dibuat akan sangat cocok untuk menjadi konten Youtube, Instagram, Facebook, dan beberapa platform media sosial lainnya.

VivaVideo Apk memiliki dua buah versi. Versi pertama adalah versi biasa yang menyediakan fitur standar pengeditan. Versi ini selalu menghadirkan watermark pada setiap video. Untuk menyimpan file pada versi biasa sedikit lebih rumit dibandingkan apabila menggunakan versi Pro.

Fitur-Fitur Aplikasi VivaVideo Pro Editor Apk

Sebagai aplikasi yang sudah berkembang sangat pesat, aplikasi VivaVideo menyediakan banyak sekali fitur menarik. Fitur-fitur tersebut memberikan keluasam bagi para pengguna untuk menuangkan kreatifitas sebanyak banyaknya untuk menghasilkan sebuah karya yang indah.

Qu Video Inc membuat aplikasi ini menjadi tidak kalah dengan aplikasi editing lainnya yang disematkan pada PC. Video yang dihasilkan juga sangat berkualitas dan memiliki gambar jernih. Namun, kualitas gambar tersebut tergantung pada pengaturan yang ditetapkan oleh pembuat.

Berikut ini adalah ulasan mengenai beberapa fitur yang dimiliki oleh VivaVideo Pro:

1. Lensa Video Kreatif

Selain untuk mengedit video, VivaVideo Pro Editor HD Apk juga bisa digunakan untuk membuat video secara langsung dengan kamera. Fungsi ini memiliki fitur pendukung yaitu lensa video yang memiliki berbagai filter menarik, unik, dan kreatif.

a. Basic

Lensa jenis ini adalah lensa klasik atau bawaan dari ponsel tanpa efek apapun. Kualitas gambar yang dihasilkan dengan efek lensa ini sangat tergantung dengan kapasitas kamera yang digunakan. semakin jernih kamera ponsel, maka akan semakin jernih pula video yang dihasilkan.

Namun, karena aplikasi ini bukan bawaan dari pabrik, maka terkadang terdapat penurunan kualitas video. Perlu dicatat bahwa penurunan kualitas ini hanya terjadi di sebagian kecil ponsel saja. Sehingga, pengguna tidak perlu khawatir karena persentasenya sangat kecil.

2. Selfie

Seperti halnya kamera bawaan ponsel, aplikasi VivaVideo juga menyematkan opsi untuk menggunakan kamera depan. Penggunaan kamera depan ini sangat bermanfaat untuk memproduksi konten dengan jenis seperti Vlog dan sebangsannya.

3. FX

Fitur lensa ini termasuk sangat unik. FX memberikan berbagai pilihan efek seperti Love You So, Victory, Clap, Laugh, Kiss, Bird, Heart, Rose, Butterfly, Angel, Erasure, Miss You, Query dan Gorgeous. Dengan adanya lensa FX, maka editor bisa membuat video yang semakin menarik.

4. Funny

Seperti namanya, Lensa funny dibuat untuk menambahkan efek lucu kedalam video yang sedang direkam. Terdapat banyak sekali variasi efek yang dapat dipilih. Efek tersebut seperti, wajah alien, bibir monyong, dan beberapa efek lucu lainnya.

2. Musik Video

Efek musik yang ditambahkan kedalam video saat perekaman sudah tidak asing lagi di kalangan orang zaman sekarang. Hal tersebut mulai populer sejak merebaknya demam aplikasi tik tok di Indonesia. Namun tidak hanya tiktok, Vivavideo juga menyediakan fitur serupa.

3. Collage

Fitur collage cukup unik, fitur ini bisa menampilkan dua buah video dalam satu layar yang sama. Penggunaannya seringkali ditemukan pada video kolaborasi antara dua orang yang berbeda video.

Penggunaan fitur ini harus dipikirkan matang-matang. karena meskipun gambar video saling terpisah, namun suara yang disematkan akan saling tumpang tindih. Hal inilah yang membuat fitur ini hanya cocok untuk beberapa hal saja.

4. Teks

Teks terkadang sangat diperlukan untuk menggambarkan situasi di dalam video. Namun, teks paling sering digunakan untuk menterjemahkan bahasa asing yang ada menjadi bahasa sehari-hari calon penonton.

Penggunaan teks sebagai alat terjemahan sangatlah penting. Misalkan saja terdapat iklan dengan bahasa inggris, penonton yang tidak bisa berbahasa inggris akan kesulitan untuk memahami pesan yang dikandungnya. Sehingga, teks akan memaksimalkan fungsi iklan tersebut.

5. Transisi

Efek transisi biasanya digunakan pada video yang dibuat dari banyak part. Video tersebut seringkali tidak memiliki hubungan sama sekali dalam artian memiliki zona latar yang berbeda. Untuk membedakan ini, maka digunakanlah efek transisi.

6. Bagikan Video

Keunikan dari aplikasi editing video untuk Android adalah kemampuannya untuk membagikan video yang baru saja dibuat ke media sosial. Media sosial tersebut bisa berupa Instagram, Facebook, Youtube, dan lain sebagainya.

7. No Watermark

Watermark sendiri merupakan tulisan yang terdapat pada foto dan video. watermark digunakan untuk menandai pemilik asli atau sang pembuat konten. Sehingga, karya tersebut tidak di curi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

VivaVideo versi gratis selalu menuliskan watermark yang berisi nama aplikasi. Sehingga, sang pembuat konten tidak bisa menuliskan namanya kedalam video. untuk mengatasi hal tersebut, versi pro dari aplikasi ini akan menghilangkan watermark bawaan.

Download VivaVideo Pro Editor Gratis

Nama Apk Viva Video Pro Versi Apk v.6.0.4 & 8.0.6 Minimal Versi Android Android 4.0 and Up Ukuran Apk 38.6 MB Developer QuVideo Inc

Pada dasarnya, aplikasi VivaVideo Pro Editor HD Apk bisa di download dengan menggunakan Google Play Store. Namun, terdapat harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkannya. Sehingga, versi Mod seringkali dipilih karena tidak menimbulkan biaya tambahan.

Sayangnya, menggunakan versi mod yang didapatkan dari sumber yang tidak jelas akan menimbulkan masalah baru. Resiko keamanan pada smartphone akan meningkat drastis. Sehingga, diperlukan banyak ke hati-hatian untuk menggunakannya.

Berikut ini adalah cara download VivaVideo Pro Editor Mod Apk

Aktifkan perangkat smartphone, Hubungkan smartphone dengan koneksi internet, Buka aplikasi web browser apa saja, Klik link di bawah ini, Lanjutkan proses sesuai prosedur yang ditunjukan, Tunggu download hingga selesai, Simpan file di folder yang telah disiapkan.

Link : Download APK File

Cara Install Aplikasi VivaVideo Pro Editor Mod Apk

Memasang aplikasi Mod kedalam perangkat Android memerlukan beberapa cara khusus. Karena, Android akan secara otomatis menolak segala bentuk aplikasi yang beresiko membahayakan ponsel. Kecuali, hal tersebut diizinkan oleh pemiliknya.

Untuk mengatasi resiko tersebut, disarankan agar pengguna memasang aplikasi anti virus untuk mendeteksi setiap gerakan mencurigakan oleh aplikasi Mod. Sehingga, segala tindak kejahatan dapat diantisipasi dengan tepat.

Berikut ini adalah cara install aplikasi VivaVideo Mod Apk.

Aktifkan perangkat smartphone, Putuskan koneksi internet, Buka folder tempat aplikasi diletakan, Klik shortcut aplikasi, Pilih izinkan pemasangan aplikasi dari sumber tidak dikenal, Pilih opsi pasang aplikasi, Tunggu hingga proses selesai.

Aplikasi VivaVideo Pro Editor Mod Apk memiliki berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk membuat video berkualitas baik tanpa meninggalkan watermark yang bertuliskan nama aplikasi.