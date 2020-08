Download WhatsApp Prime Apk Terbaru (Anti-Banned)

Sekarang ini bertukar pesan sangatlah mudah dan ada banyak pilihan aplikasi yang dapat digunakan secara gratis. Salah satu aplikasi chat populer di kalangan masyarakat adalah WhatsApp. Aplikasi ini sendiri sekarang sudah muncul berbagai mod dan variasi lain sesuai permintaan pasar.

Salah satu versi WA lain yang beredar di masyarakat adalah WhatsApp Prime apk. Aplikasi ini menawarkan fitur premium lain yang tidak ditemukan pada versi originalnya. Terlebih developer aplikasi menargetkan pengguna ponsel dari kelas rendah hingga menengah.

Review Whatsapp Prime

WhatsApp Prime mungkin masing asing bagi sebagian orang, namun versi ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Aplikasi ini merupakan upgrade dari versi standarnya dan telah mengalami modifikasi pada beberapa fiturnya yang tidak ditemukan sebelumnya.

Developer aplikasi melakukan perombakan yang cukup baik di aplikasi ini dan perlahan membuat aplikasi ini naik daun. Salah satu yang menarik dari aplikasi ini adalah ukurannya yang kecil, sehingga tidak perlu membutuhkan banyak penyimpanan internal.

Penggunaan aplikasi ini mengharuskan pengguna melakukan pencopotan pada aplikasi originalnya dan melakukan pemasangan baru. Namun sebelum melakukan pencopotan, disarankan untuk melakukan backup pada chat untuk dapat direstore di aplikasi yang baru.

Nama WhatsApp Prime Apk Versi v. 1.2.1 Ukuran 15 MB Last Update 2019

Fitur WhatsApp Prime Apk Terbaru

1. Keamanan Privasi

Berbicara soal privasi memang tidak ada habisnya dan semua orang membutuhkan. Pada WA original, hal-hal seperti last seen, centang biru dan sebagainya tidak dapat dihilangkan. Namun pada WA Prime ini hal-hal yang sebelumnya belum terpenuhi kini terpenuhi.

WA Prime memungkinkan pengguna untuk mematikan centang biru, dapat menyembunyikan status online dan sejenisnya. Menariknya adalah label forward yang biasa muncul ketika pesan terusan, kini juga dihilangkan. Tanggal dan waktu chat yang tercopy sekarang juga dihilangkan untuk privasi.

2. Character Limit Meningkat

Jika sebelumnya penulisan karakter dalam stories hanya sedikit, kini telah ditambahkan menjadi lebih banyak. Pengguna bisa menuliskan status berupa teks menjadi lebih panjang tanpa harus memotongnya dan membuat kelanjutannya di status selanjutnya.

Ini tentu sangat membantu, terutama bagi mereka yang ingin mengabarkan sesuatu informasi kepada kontaknya. Namun yang harus diperhatikan disini adalah sebaiknya disusun secara rapi dan memilih font yang tepat.

3. Tersedia Variasi Emoji

Versi latest version memungkinkan pengguna dapat memilih emoji sesuai keinginan hatinya. Beberapa variasi pilihan emoji yang digunakan dianatarnaya stock default WA, Emoji One, Twitter, Android N, iOS 9 Flat hingga FB.

Adanya variasi emoji tentu menguntungkan dan membuat pengguna tidak bosan dalam menggunakannya. Pasalnya untuk emoji default tidak begitu lengkap, maka ditambahkanlah emoji lain dari berbagai platform dan disediakan secara gratis.

4. Melihat Last Seen Dari Kontak

Umumnya melihat last seen salah satu kontak mengharuskan pengguna harus membuka obrolan pesan. Namun GB WhatsApp Prime apk ini tidak demikian, karena pengguna bsia melihat last seen dari daftar kontak. Fitur ini tentu membuatnya menjadi praktis karena bisa melihat banyak kontak.

5. Menyalin Status Orang Lain

WhatsApp default tidak memiliki fitur penyalin status orang lain dan membutuhkan aplikasi tambahan untuk melakukannya. Dengan menggunakan versi Prime ini pengguna tinggal mengetuk 2x pada status orang yang ingin disalin, nantinya status akan tersalin dengan sendirinya.

6. Penyesuaian Tema

Pengguna dapat mengganti tema dengan aneka pilihan warna atau sesuai keinginan masing-masing. Disisi lain juga dapat mengganti tema seperti ikon notifikasi, icon aplikasi hingga icon lainnya. Developer aplikasi juga menyediakan pilihan tema yang dapat digunakan secara bebas.

7. Anti Hapus Pesan

Beberapa orang mungkin sedikit penasaran dengan pesan yang telah terhapus sebelum sempat membacanya. Umumnya untuk dapat mengetahuinya pengguna harus memasang aplikasi lainnya dan membuat beberapa orang merasa kesulitan.

Penggunaan WA Prime ini menawarkan solusi atas masalah tersebut. Di WA Prime ini terdapat fitur anti hapus pesan, artinya adalah pesan yang telah terhapus oleh pengguna lain dalam obrolan akan tetap terlihat.

8. Fitur Do Not Distrub (DND)

Fitur DND ini memungkinkan pengguna untuk beristirahat ataupun melakukan aktivitas lain tanpa gangguan chat ataupun telepon melalui WA. Artinya adalah pengguna dapat menonaktifkan settingan voice note ataupun voice call pada sebagian kontak yang dipilih atau secara keseluruhan.

Dengan mengaktifkan fitur ini, orang lain tidak dapat mengirimkan pesan suara ataupun panggilan dan akan ada notifikasi dari sistem jika ada orang yang ingin menghubungi. Namun setelah fitur ini dinonaktifkan, maka semua akan normal kembali.

9. Upgrade Anti Banned

Developer aplikasi berupaya untuk selalu melakukan upgrade dan menyesuaikan dengan WA yang asli. Memastikan bahwa versi Prime ini berjalan sesuai dengan kebijakan, sehingga banned aplikasi dapat dihindari. Terlebih developer juga memastikan fitur anti banned akan tetap diperbarui.

10. Preview Gambar dan Video

Pengguna dapat melihat gambar ataupun video yang dikirimkan orang lain tanpa mengunduhnya. Dengan demikian penyimpanan internal menjadi lebih longgar karena mendownload gambar dan video pilihan saja.

11. Support Pengiriman File Besar

Pengiriman file sekarang sudah bisa mencapai total 1GB dalam sekali kirim. Dalam sekali pengiriman sekarang juga semakin banyak, yaitu hingga 300 file dalam sekali kirim. Ini merupakan peningkatan yang signifikan mengingat sebelumnya hanya puluhan file saja dalam sekali kirim.

12. Tersedia Dalam Versi Transparan

Meskipun memungkinkan pengguna untuk mengganti tema sesuai dengan keinginan, namun developer pihak ketiga juga membuat versi transparent. WhatsApp Prime Transparent ini tentu menjadi kelebihan tersendiri, terutama bagi pengguna yang sering berganti wallpaper.

Cara Download dan Install Whatsapp Prime

Download WhatsApp Prime apk melalui link berikut https://bit.ly/2VRC06d. Selagi menunggu file terdownload, lakukan backup chat pada WhatsApp original. Caranya tinggal masuk ke menu Pengaturan, Chat, Cadangkan Chat. Setelah chat berhasil di backup, sekarang hapus versi originalnya. Namun jangan hapus file backup chat tadi. Sekarang, install WA Prime apk yang telah terdownload tadi. Jangan lupa untuk mengaktifkan pengaturan Install Dari Sumber Tidak Dikenal pada menu Keamanan. Tunggu proses installasi berhasil dan sekarang bisa login sesuai biasanya. Jangan lupa untuk melakukan restore chat dari WA sebelumnya agar history chat tidak hilang.

Apakah Aplikasi Ini Aman?

Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada banyak pertanyaan terkait keamanan dari aplikasi ini. Sudah dijelaskan pada poin di atas bahwa aplikasi ini memiliki fitur anti banned yang akan diperbarui secara berkala sesuai dengan pembaruan dari versi originalnya.

Pihak developer ketiga berusaha secara penuh agar aplikasi ini tidak terbanned dan pengguna dapat menggunakannya dengan aman. Meskipun tidak terdaftar di Google PlayStore, namun keamanan aplikasi ini terjamin.

Dibandingkan dengan versi mod lainnya, dapat dikatakan bahwa WhatsApp Prime apk ini memiliki keamanan dan jaminan anti banned yang lebih baik. Pasalnya developer aplikasi menyesuaikan dengan pembaruan yang dilakukan developer aslinya.

Meskipun demikian, aplikasi ini terakhir update sekitar tahun 2019 silam dan belum mengalami update lagi. Namun fiturnya masih dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bugs ataupun error yang besar, termasuk versi WhatsApp Transparan Prime apk.

