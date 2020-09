Download Whatsapp Sniffer Apk Terbaru (No Root)

Posted on

Berbicara tentang keamanan, Whatsapp menjamin bahwa pesan yang dikirimkan antar penggunanya hanya bisa dibaca oleh orang yang saling terhubung. Hal itu karena mereka menerapkan enkripsi end-to-end pada aplikasi yang sudah digunakan oleh lebih dari 5 miliar orang tersebut.

Enkripsi tersebut membuat pesan yang dikirimkan oleh seseorang tidak dapat terbaca oleh siapapun selain penerima pesan tersebut, sekalipun itu adalah pihak Whatsapp. Namun percaya atau tidak, terdapat aplikasi yang bisa membaca pesan Whatsapp seseorang bernama Whatsapp Sniffer APK.

Apa itu Whatsapp Sniffer APK?

Saat pihak whatsapp menjamin sistem keamanan pada aplikasinya sudah sangat baik, nyatanya terdapat aplikasi bernama Whatsapp Sniffer APK yang mampu membaca isi pesan pengguna Whatsapp. Dengan hanya menggunakan jaringan wifi yang sama, isi pesan di WA bukan lagi rahasia.

Aplikasi ini bisa digunakan oleh para orang tua yang melihat gelagat mencurigakan dari anak-anaknya dan berusaha menyembunyikan sesuatu melalui pesan Whatsappnya. Selain itu, jika seorang pria/wanita yang mencurigai isi pesan pacarnya, bisa melakukan investigasi dengan ini.

Meskipun begitu, pastikan tidak menggunakan aplikasi ini secara tidak bertanggung jawab karena ada ancaman pelanggaran privasi jika penggunanya menyebarluaskan isi pesan dari seseorang. Untuk itu, tetap bijak dalam memanfaatkan aplikasi penyadap ini untuk apapun ke depannya.

Cara Kerja Whatsapp Sniffer APK

Aplikasi ini pada dasarnya memanfaatkan jaringan wifi yang sama dengan Whatsapp target penyadapan. Misalkan saat di kampus, Andi ingin melihat isi pesan pacarnya yang bernama Rina saat sedang menggunakan wifi yang sama.

Hanya dengan mengaktifkan aplikasi ini, isi percakapan Rina dengan siapapun dapat terlihat oleh Andi. Wah, cukup berbahaya juga jika sampai ada pesan yang benar-benar disembunyikan oleh Rina dari Andi. Tentu ini bisa menjadi awal keretakan hubungan di antara mereka.

Dengan kemudahan tersebut, tentu saja akan ada banyak nomor Whatsapp yang bisa disadap saat berada di ruang publik, seperti taman, restoran, gedung perkantoran, dll. Untuk itu, bagi siapapun pengguna Whatsapp harus terus waspada saat menggunakan wifi publik.

Sebenarnya, Whatsapp Sniffer APK tidak akan bisa menyadap isi pesan WA seseorang jika orang tersebut menggunakan jaringan pribadi atau paket data pribadi. Sehingga sebaiknya tetap menggunakan jaringan internet dari perangkatnya sendiri jika tidak begitu butuh wifi publik.

Fitur-Fitur pada Whatsapp Sniffer

Meskipun berukuran kecil, bahkan tidak sampai 1 MB, aplikasi yang dikembangkan oleh XDA community ini memiliki beberapa fitur yang bisa berfungsi dengan baik. Beberapa fitur tersebut antara lain:

Fitur untuk memberitahu pengguna. Dapat membaca pesan yang dikirim atau diterima oleh seseorang. Percakapan yang dilakukan diatur secara terpisah dengan nomor telepon target. Tidak perlu melakukan rooting pada smartphone untuk menginstal aplikasi ini. Berfungsi untuk angka-angka yang diretas. Bekerja dengan satu saluran. Enkripsi keamanan P2P. Pelacak WA Baca semua percakapan. Tools yang mudah digunakan. Menghapus pesan.

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang bisa diinstal di beberapa platform, seperti Whatsapp Sniffer for PC, Whatsapp Sniffer for iPhone, hingga Whatsapp Sniffer for Android. Hanya saja ketiganya memiliki cara masing masing untuk memasangnya.

Manfaat Whatsapp Sniffer

Whatsapp Sniffer menawarkan berbagai manfaat jika aplikasi ini digunakan dengan benar. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini:

1. Bisa Menyadap Whatsapp Anak

Tidak jarang seorang anak melakukan hal secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh orang tuanya. Terlebih jika anak sudah beranjak remaja. Maka dari itu, peran pengawasan orang tua diperlukan di sini.

Dengan adanya aplikasi ini, orang tua dapat memantau apa yang dilakukan anak saat tidak berada di dekat orang tua. Sehingga anak tidak curiga dan dapat diberi teguran sewaktu-waktu jika terjadi hal-hal yang sudah melampaui batas.

2. Menyadap Whatsapp Pasangan

Siapa yang tidak kesal jika kepercayaan terhadap pasangan justru disia-siakan. Dengan bantuan aplikasi ini, seseorang bisa menyadap Whatsapp pacarnya dan mewaspadai aksi-aksi mencurigakan yang dilakukan.

3. Memata-matai Orang Asing

Jika menemukan orang asing yang mencurigakan sedang menunggu di suatu lokasi dan kebetulan menggunakan wifi yang sama, hal itu bisa dimanfaatkan untuk memata-matainya dan mengetahui apa yang sedang ia rencanakan.

Selain itu, jika seseorang menggunakan istilah-istilah yang kurang akrab di telinga, seperti descargar atau sebagainya, tentu pengguna dapat mencari tahu istilah tersebut terlebih dahulu. Sehingga bisa diketahui bahasa apa yang digunakan oleh orang tersebut.

Jika ada rencana jahat, tentu membuat pengguna aplikasi Whatsapp Sniffer lebih waspada lagi untuk segera pergi atau meminta bantuan security. Namun perlu dikuatkan lagi dengan bukti tambahan bahwa orang yang dicurigai benar-benar berniat jahat.

Cara Download Whatsapp Sniffer APK tanpa Root dan Menginstalnya

Nama Aplikasi Whatsapp Sniffer APK Versi Unknown Ukuran File 600 KB Root Tidak Mod Spy Percakapan WA

Untuk memasang Whatsapp Sniffer di smartphone, tidak membutuhkan cara yang rumit. Pengguna hanya perlu mengikuti beberapa langkah berikut ini tanpa:

Download file APK terlebih dahulu melalui link berikut ini:

Download

Setelah proses download selesai, klik install (Jika pilihan install tidak muncul, silakan masuk ke aplikasi file manager dan buka folder download. Biasanya file hasil unduhan akan masuk ke folder tersebut). Jika sistem Android tidak dapat menginstal aplikasi, silakan masuk ke settings > additional settings > privacy > aktifkan unknown source. Jika aplikasi sudah berhasil diinstal, selanjutnya pilih open dan aplikasi sudah bisa dijalankan.

Cara Menyadap Whatsapp

Untuk menggunakan aplikasi Whatsapp Sniffer tersebut dibutuhkan aplikasi pendukung yaitu BusyBox (Download di Google Play Store). Setelah itu, pastikan pengguna dan target menggunakan jaringan wifi yang sama (no GSM). Buka aplikasi Whatsapp Sniffer. Kemudian akses root > busybox > arp spoof > run. Selanjutnya jalankan pelacakan. Kini pengguna sudah bisa menyadap isi pesan dari siapapun pemilik whatsapp yang menggunakan jaringan wifi yang sama.

FAQ Whatsapp Sniffer

A : Apakah aplikasi ini tersedia di Google Play Store?

Q : Tidak. Aplikasi ini hanya tersedia di situs-situs non resmi karena memang Google tidak mengizinkan aplikasi penyadapan untuk diterbitkan di Play Store.

A : Apakah fungsi utama aplikasi ini?

Q : Fungsi utama aplikasi ini adalah melakukan penyadapan pada WA yang memakai jaringan wifi yang sama dengan pengguna Whatsapp Sniffer.

A : Apakah aplikasi ini bisa diinstal di iOS?

Q : Untuk saat ini aplikasi ini hanya tersedia di android saja. Mungkin beberapa waktu ke depan akan ada pengemabangan untuk platform iOS meskipun tidak ada pembicaraan ke arah itu sebelumnya.

Kesimpulan

Terkadang tingkah aneh yang diperlihatkan seseorang belum cukup untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari orang tersebut. Kini, dengan adanya Whatsapp Sniffer APK tingkah laku seseorang bisa dibaca dari isi percakapannya di Whatsapp, sehingga tidak ada lagi yang bisa disembunyikan.

