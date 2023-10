Download Blue WhatsApp Plus Versi Terbaru 2022

Posted on

Maraknya penggunaan WhatsApp versi mod membuat para modder berlomba-lomba menciptakan atau mengembangkan inspirasinya di WhatsApp plus. Mereka lebih memilih menggunakannya karena dapat memberikan berbagai fitur sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Salah satu WhatsApp Plus yang paling populer adalah versi Blue WhatsApp Plus 2022. WhatsApp yang terakhir jelas memiliki fitur yang lebih canggih dan dapat dipastikan aman dari larangan. Mau tahu review lengkap Blue WhatsApp Plus? Jika demikian, lihat di bawah.

Apa itu Blu WhatsApp Plus?

Blue WhatsApp Plus adalah aplikasi WA Mod yang sebenarnya digunakan untuk meningkatkan kinerja WA versi Mod. Selain itu, fitur-fiturnya sangat canggih sehingga pengguna merasa nyaman menggunakannya. Jika Anda tertarik untuk mencobanya, Anda bisa langsung mengunduh file apk-nya melalui website pihak ketiga.

Namun sebelum mendownloadnya, alangkah baiknya untuk mengetahui lebih dalam tentang fitur wa gb terbaik berikutnya.

Fitur dan manfaat Blue WhatsApp Plus

Ini adalah salah satu aspek penting yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan untuk mengunduh apk, jadi di anakrantau kami telah merangkum daftar fitur lanjutan yang tersedia di Blue WhatsApp Plus.

Fitur keamanan

Fitur utama yang harus ada di WA versi mod adalah keamanan, jika di WA mod memiliki sistem keamanan yang handal maka anda bisa menggunakannya. Begitu juga dengan sistem privasi yang ditawarkan Blue WA, terbukti sangat aman. Misalnya anda bisa memasukan password ke chat seseorang yang anda anggap private, tentunya hal ini bisa dilakukan dari WA Biru.

Pemindaian barcode

Fitur pemindaian barcode untuk menemukan kontak seseorang ini berfungsi hanya dengan memindai kode QR di aplikasi WA orang tersebut. Cara ini cukup sederhana dan efektif karena Anda tidak perlu membuka log panggilan untuk memasukkan nomor WA seseorang.

Anti dilarang

Saya sangat tidak percaya WA Mod tidak memiliki fitur Anti Banned, karena tanpa fitur ini, pengguna tidak akan percaya dan takut suatu saat akun tersebut akan di banned oleh developer resminya.

Kirim file besar

Kemampuan mengirim file berukuran besar juga menjadi salah satu fitur unggulan Blue WA. Jadi Anda dapat mengirim video, foto, atau dokumen lain secara bersamaan tanpa masalah.

riwayat aktivitas

Di Blue WA ternyata memiliki fitur yang sangat bagus yaitu kemungkinan untuk mereview kegiatan yang telah dia lakukan di WA nya lebih tepatnya seperti social media di facebook. Di mana Anda dapat menemukan pesan, telepon, dan cerita yang telah Anda lihat dan lakukan hari ini.

Karakteristik lain

Anda dapat melihat riwayat pesan yang dihapus

Sembunyikan status daring

Unggah cerita berdurasi lebih dari 1 menit

Balas pesan secara otomatis