10 Cara Custom Rom Lenovo A6000/ Plus (Berhasil)

Lenovo A6000 merupakan salah satu smartphone terbaik pada masanya. Namun sayangnya, saat ini tampilannya kalah telak seiring dengan kehadiran ponsel pintar tipe terbaru lainnya. Tapi sebenarnya, hal tersebut dapat diatasi dengan cara custom ROM Lenovo A6000.

Ada beberapa pilihan ROM custom yang dapat dijadikan referensi oleh pengguna Lenovo A6000/Plus. Tentunya tampilan yang ditawarkan juga keren-keren, sehingga cocok sekali mendampingi smartphone. Apalagi, para developer juga terus mengembangkan custom untuk smartphone tipe ini.

Cara Install Custom ROM Lenovo

Custom ROM di smartphone memang bukan hal yang dapat dilakukan hanya dengan sekali jentikan jari. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan secara mandiri. Di bawah ini adalah cara pasang custom ROM Lenovo A6000 yang dapat diaplikasikan oleh pemula :

Langkah pertama sebelum mengganti ROM adalah menginstal software pendukung.

Disarankan untuk menggunakan CWM Recovery yang sudah dijadikan alternatif solusi oleh berbagai pihak.

Selanjutnya, lakukan backup file penting terlebih dahulu. Proses ini meliputi backup ROM dan IMEI juga.

Cara ganti ROM paling awal adalah dengan masuk ke aplikasi CWM Recovery, kemudian Wipe Data, dan pilih Wipe Cache.

Setelah itu, pilih opsi Advance, dan klik Wipe Dalvik Cache.

Klik Install ZIP dari SD Card.

Jika proses loading telah selesai, selanjutnya pilih mana ROM yang akan diaplikasikan di ponsel.

Tunggu hingga proses install selesai (perlu diketahui jika setiap custom ROM mempunyai waktu instalasi yang berbeda, jadi sebaiknya persiapkan baterai smartphone).

10 Custom ROM Lenovo A6000/Plus

1. AEX v.5.7

AEX dikembangkan oleh developer dari XDA, dengan mengusung kinerja stabil sehingga dapat dijadikan pilihan terbaik. ROM custom berbasis AOSP ini juga selalu rutin di update, bahkan nyaris setiap minggu. Jadi, user akan dimanjakan dengan fitur terbaru.

Untuk menginstal AEX v.5.7, maka dibutuhkan beberapa tools, seperti :

Software TWRP

File custom ROM yang akan diaplikasikan

Magisk v18.0

SD card

Gapps tipe 9.0 nano

AEX v.5.7 Rom Download : https://downloads.aospextended.com/a6000

2. CyanogenOS

Bagi penggemar Cyanogen Theme Store, dan Pure CyanogenOS, maka ROM ini harus dipertimbangkan. CyanogenOS sudah dilengkapi Gapps bawaan, jadi tidak perlu flash paketnya lagi. Kekurangan ROM custom ini adalah sering menampilkan status aneh.

Namun hal tersebut dapat diatasi dengan mem-flash ROM sesuai prosedur. CyanogenOS mengusung android versi 5.1.1, dengan ram gratis up to 400MB. Sampai saat ini, CyanogenOS mempunyai beberapa bug minor yang masih dalam proses pengembangan.

CyanogenOS – LineageOS 14.1 Rom Download :

https://www.cyanogenmods.org/downloads/categories/lineageos-14-1/

3. Cyanogenmod 13/ CM 12.1

ROM custom besutan CM ini mengusung versi android 6.0.1, dengan ram gratis sebesar 400 MB. Cyanogenmod 13/cm 12.1 ini sangat cocok digunakan untuk pemakaian harian. Terlebih karena daya baterainya memang sangat besar, dan mengagumkan.

Beberapa fitur yang ditawarkan oleh Cyanogenmod antara lain, lollipop firmware, TWRP Recovery, Zcamera, dan Mxtech Videoplayer. Cara custom ROM Lenovo A6000 Lollipop harus menggunakan TWRP-2.8.7.7. Sedangkan untuk yang berbasis Kitkat TWRP-2.8.61.

CM 12 Rom Download : https://forum.xda-developers.com/lenovo-a6000/development/best-cm12-1-rom-lenovo-a6000-plus-withe-t3288805

4. AICP 32-Bit

Dibandingkan ROM custom lainnya, AICP mempunyai pilihan kustomisasi paling bagus. Tidak hanya itu, daya tahan baterainya juga luar biasa. Bagi yang suka streaming, atau bermain game, pasti akan puas sekali. Karena kinerjanya memang tidak perlu diragukan lagi.

Kekurangan AICP 32-Bit ini terletak pada tampilan baterai yang tidak dapat berubah. Untuk mengetahui berapa masa pakainya, maka harus melakukan restart. Namun yang paling menarik adalah, karena ROM ini memiliki proteksi terhadap pembajakan aplikasi.

AICP 32-Bit Rom Download : https://dwnld.aicp-rom.com/?device=a6000

5. Mokee

Sekilas Mokee memang menyerupai CM, namun kinerja dan tingkat optimalisasi daya bisa dikatakan lebih baik. ROM ini memiliki sebuah kernel yang diberi nama Telo. Keberadaannya dapat akan membuat performa smartphone menjadi lebih cepat, dan stabil.

Hadir dengan versi Android 7.1.2, Mokee memang sangat direkomendasikan oleh pencinta custom ROM Lenovo terbaru. Apalagi, ROM ini juga tidak memiliki bug, dan telah dilengkapi dengan kustomisasi, serta animasi.

Mooke 32-bit : https://download.mokeedev.com/?device=a6000

6. Resurrection Remix 5.8.5

ROM custom yang diluncurkan pada 2017 silam ini juga sangat worth to use. Selain menghadirkan tema CM hemat daya Pitch Black, Resurrection Remix 5.8.5 ini juga point to point. Dibandingkan ROM asli bawaan Lenovo A6000, custom jenis ini masih jauh lebih bagus.

Resurrection Remix 5.8.5 mengusung android versi 8.x Oreo, dengan kernel berbasis Linux 3.10.x. Cara instal custom ROM lenovo A6000 jenis ini juga cukup mudah. Menariknya, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan proses instalasinya.

Rom Download : https://www.resurrectionremix.com/

7. Viper OS 7.1.2 Nougat

ROM Viper dapat dijalankan pada Android 7.1.2 Nougat. Menariknya, Viper OS juga sudah dilengkapi dengan tweak, sehingga performa smartphone Lenovo juga semakin tinggi. Viper OS menggunakan launcher jenis standar dengan main screen dan drawer terbaru.

Jadi, tampak lebih bagus dibandingkan launcher dari Lineage OS yang kelihatan datar. Kekurangan ROM ini adalah karena tidak memiliki fitur musik player seperti PowerAMP, yang membuatnya jadi membosankan.

Viper OS 7.1.2 Nougat Rom Download :

https://androidfilehost.com/?fid=889764386195912890

8. cRDroid

ROM custom ini berbasis AOSP/ Lineage OS dengan opsi penyesuaian dari Slim ROM, AOSP, Lineage, dan OS crDroid. Selain itu, ada juga pilihan lain bernama Pure Android Experience. Jadi, performanya pada smartphone android sudah teruji.

Beberapa fitur crDroid antara lain, Caffeine mode, Sync, Expanded Desktop, hingga Quick PIN. Selain itu, ada juga Pixel Launcher, suara default, peningkatan stabilitas ponsel, dan lain sebagainya. Untuk bug di crDroid masih berada dalam proses pengembangan.

Untuk menginstal crDroid, berikut ini adalah langkah-langkahnya :

Mengisi daya ponsel minimal 70% Unduh Lenovo USB Driver Unlock Bootloader di perangkat smartphone Menggunakan TWRP Recovery untuk mem-flash Backup data menggunakan TWRP Download ROM custom dan gapps.

cRDroid Rom Download : https://crdroid.net/a6000

9. Pacman

ROM custom Pacman mempunyai bug sensor bernama Proximity yang terus diupdate oleh developer. Meskipun fitur kamera yang diusung ini masih rata-rata, namun daya baterainya cukup mengagumkan. Terlebih lagi, Pacman menyediakan ram gratisan hingga 450MB.

Pacman dikembangkan dari kombinasi beberapa ROM sekaligus, yakni AOKP, Cyanogenmod, dan terakhir Paranoid Android. Jadi, user bisa mendapatkan kinerja plus-plus hanya dengan satu ROM. Pacman sangat direkomendasikan untuk penggunaan sehari-hari.

Pacman Rom Download :

https://drive.google.com/file/d/1mf9IBdkPXW6FWAOyvjqZwQmsPVsd7Uem/view

10. MIUI 8

ROM satu ini adalah besutan dari smartphone Xiaomi, namun dapat diaplikasikan pada lenovo A6000. Cara mengganti custom ROM Lenovo A6000 ke MIUI 8 juga tidak sulit. Karena umumnya tidak jauh berbeda dengan cara install ROM jenis custom lainnya.

MIUI memiliki begitu banyak keunggulan dibandingkan ROM lainnya. Beberapa diantaranya adalah berupa tema gratis dan berbayar yang dapat diganti sesuai keinginan. Selain itu, user juga bisa mengganti quick panel, icon, dan layar kunci yang bisa diubah sesukanya.

MIUI 8 Rom Download :

https://drive.google.com/file/d/0B0ClfJnk6x8LbTQwWWtMVnNLd3c/view

Cara custom ROM Lenovo A6000 memang kelihatan cukup mudah. Namun sebaiknya tetap melakukan dengan hati-hati, dan tentunya juga harus siap dengan segala konsekuensinya. Apabila dikerjakan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan di atas, maka kemungkinan besar akan sukses.

