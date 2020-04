Aplikasi Novel Terbaik

Membaca menjadi hobi sebagian orang. Salah satunya adalah membaca novel.

Dengan membaca novel seseorang akan terhibur dengan alur cerita yang ada. Saat ini sudah banyak aplikasi novel yang menghadirkan beragam cerita novel.

Aplikasi Novel di Android

Saat ini sudah banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membaca novel. Baik aplikasi online ataupun offline.

Di dalam aplikasi yang tersedia, Anda bisa menemukan banyak novel dengan alur cerita yang menarik.

Berikut beberapa aplikasi bacaan novel bagus yang wajib Anda miliki:

Amazon Kindle

Dengan menggunakan aplikasi Amazon Kindle, Anda bisa mendapatkan banyak cerita novel.

Beberapa jenis novel yang bisa didapat dengan menggunakan aplikasi novel offline terbaik ini antara lain, drama, percintaan, religi dan masih banyak lagi. Dengan begitu, Anda tidak akan bosan saat menggunakannya.

Amazon Kindle diluncurkan oleh raksasa online asal Amerika, yaitu Amazon. Di dalamnya, Anda bisa mengunduh file ebook secara gratis.

Namun ada beberapa buku premium yang mengharuskan untuk membayar terlebih dahulu.

Amazon Kindle

WattPad

Aplikasi ini menawarkan beberapa novel pendek di dalamnya. Jadi untuk yang tidak menyukai buku tebal, sangat cocok menggunakan aplikasi WattPad.

Di dalam aplikasi tersebut, pengguna juga bisa menemukan jutaan judul novel yang bisa dibaca.

Jika Anda tidak paham dengan bahasa yang ada di dalamnya. Maka bisa mengubah pengaturan aplikasi novel online ini menjadi bahasa Indonesia.

Untuk tampilan aplikasi WattPad terbilang mudah untuk dimengerti. Jadi untuk pemulapun aplikasi ini juga recommended.

WattPad

Kobo Books

Banyak kumpulan penulis dunia yang terdapat di dalam aplikasi ini. Bahkan, ada jutaan judul novel yang bisa Anda nikmati.

Mulai novel cerita panjang hingga novel yang bercerita pendek. Jadi Anda tidak akan kehabisan bahan bacaan saat menggunakannya.

Sebelum menggunakan aplikasi ini, Anda bisa memilih menu preview. Dengan menu tersebut, pengguna bisa melihat dahulu bagaimana alur cerita dalam novel. Jika dirasa cocok, bisa mengunduhnya secara gratis.

Google Play Book

Tidak perlu susah-susah saat ingin mendapatkan aplikasi Google Play Book. Jika ponsel Anda menggunakan operasional Android, biasanya aplikasi ini sudah terpasang langsung di dalamnya. Oleh karena itu, Anda bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut.

Tampilan dari aplikasi ini kelihatan nyata. Saat memakainya Anda akan merasakan sensasi membaca buku sungguhan.

Untuk beberapa jenis buku yang mempunyai kualitas premium, akan dikenakan beberapa biaya tambahan saat membacanya.

Google Play Book

Aldiko Book Reader

Tampilan awal dari aplikasi Aldiko Book Reader berupa 4 buah ikon yang bisa dipilih saat ingin membaca novel.

Setiap ikon memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dengan memilih ikon tersebut, maka secara otomatis Anda akan dialihkan ke halaman baru dengan banyak pilihan judul novel.

Ada sekitar 30 juta koleksi novel yang tertdapat di dalam aplikasi novel satu ini. Dengan banyaknya jumlah novel, tentu tidak akan membuat Anda kehabisan bahan bacaan setiap harinya.

Aplikasi Aldiko Book Reader juga memiliki mode malam yang bisa digunakan untuk mengurangi radiasi saat membaca.

Novel Plus

Sudah lebih dari 1 juta orang yang mengunduh aplikasi Novel Plus di Playstrore. Bukan hanya mudah untuk di gunakan, namun aplikasi ini juga gratis untuk dibaca.

Tampilan antar muka dari aplikasinya juga mudah dipahami, dengan begitu tidak akan membuat binggung pembacanya.

Beberapa alur cerita yang terdapat di dalam aplikasi ini antara lain, horror, romantic, remaja, percintaan dan masih banyak lagi.

Saat selesai membaca novel ini, Anda juga bisa memberikan komentar di dalamnya ataupun membalas beberapa komentar yang sudah ada.

Novel Nusantara

Aplikasi buatan anak negeri ini juga menyediakan banyak pilihan novel yang bisa dibaca.

Walaupun buatan dalam negeri, namun aplikasi Novel Nusantara juga tidak kalah menarik. Hal ini terlihat dari tampilan aplikasi ini yang sangat memukau.

Saat menggunakan aplikasi ini Anda akan mendapatkan fitur EXP. Semakin banyak membaca novel maka akan semakin banyak pula Anda mendapatkan EXP.

Jika EXP sudah terkumpul maksimal, maka bisa mendapatkan reward tertentu.

Novel Nusantara

Novel Romance

Drama Korea merupakan salah satu novel yang tersedia di dalam aplikasi ini. Hampir semua cerita yang terdapat di dalam aplikasi Novel Romance adalah novel dengan alur kisah romantis.

Jika novel ini sesuai dengan kesukaan Anda, maka bisa langsung mengunduhnya.

Kebanyakan isi novel di dalam aplikasi ini adalah drama Korea. Sebuah novel bisa mencapai 6 jlid. Jadi Anda akan puas saat membacanya.

Jika tidak paham dengan bahasa yang digunakan, disediakan pilhan ubah bahasa pada menu pengaturan.

Novel Romance

Novel Misteri

Jika Anda seorang penakut, tidak disarankan membaca Novel Misteri ini. Hampir semua isi dari novel bertemakan horror yang bisa membuat bulu kuduk berdiri.

Novel ini menempati posisi teratas saat mengetikkan aplikasi novel.

Aplikasi ini bisa digunakan secara offline. Saat online Anda harus mengunduh terlebih dahulu novel yang akan dibaca.

Baru kemudian Anda bisa membacanya dengan cara offline. Sehingga akan lebih hemat kuota.

Kumpulan Novel

Kumpulan Novel memiliki tampilan yang sederhana, namun dibalut dengan menu menarik yang bisa dipilih.

Hampir semua novel di dalamnya merupakan novel anak bangsa. Dengan begitu tidak akan kesulitan saat membaca.

Walaupun produk dalam negeri, aplikasi Kumpulan Novel memiliki banyak novel berkualitas dunia.

Kebanyakan alur cerita yang ada di dalamnya adalah cinta dan religi. Untuk cara penggunaan aplikasi novel Android ini, Anda tinggal memilih menu novel yang akan dibaca.

Aplikasi Inkitt

Jika Anda menyukai novel bertemakan fiksi, maka aplikasi ini wajib untuk dimiliki. Di dalam aplikasi tersebut banyak cerita novel dari penulis ternama yang bisa Anda baca. Kualitas dari novel juga terbilang jempolan.

Sisi menarik dari aplikasi Inkitt adalah Anda bisa menulis dan mengunggah hasil tulisan ke dalam aplikasi ini.

Dengan begitu, banyak orang yang mambaca tulisan Anda. tidak menutup kemungkinan akan ada penerbit yang tertarik dengan tulisan tersebut.

E Novel Indonesia

Semua isi novel ini menggunakan bahasa Indonesia. Beragam jenis alur cerita terdapat di dalam aplikasi tersebut.

Karya-karya dalam aplikasi E Novel Indonesia merupakan tulisan dari penulis yang cukup terkenal dan memiliki kualitas tulisan mumpuni.

Berbagai macam genre yang bisa Anda dapatkan saat menggunakannya antara lain, misteri, romantis, humor, dan masih banyak lagi.

Untuk penggunaan aplikasi novel bahasa Indonesia, Anda diharuskan online agar terhubung langsung dengan server.

Webnovel

Webnovel merupakan salah satu aplikasi bacaan komik dan novel dengan rating terbaik di Play Store. Beragam genre tersedia di dalam aplikasi ini.

Selain itu pada halaman depan terdapat menu yang sangat memudahkan Anda dalam menemukan novel terbaik. Yaitu menu Recommended, Editors Pick dan Top Stories.

Aplikasi ini juga menyediakan fitur offline, dimana anda bisa membaca novel tanpa koneksi internet di handphone.

Itulah beberapa aplikasi yang kami rekomendasikan untuk Anda pecinta novel. Jika ulasan ini bermanfaat, silahkan bagikan sebanyak-banyaknya.