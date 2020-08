7 Cara Cepat Aktivasi Windows 10 Offline dan Aman

Posted on

Supaya bisa menikmati beragam fitur menarik yang ditawarkan Windows 10, maka pengguna wajib melakukan aktivasi terlebih dulu. Cara aktivasi Windows 10 offline maupun online paling dianjurkan adalah menggunakan product key. Dengan begitu, pengguna akan mendapatkan layanan permanen.

Tapi sayangnya, lisensi resmi terbilang cukup mahal sehingga banyak pihak tidak mampu membelinya. Kalau sudah begitu, maka harus mencari jalan lain yang lebih low budget, bahkan gratis. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan act*vat*r daring di internet.

Hal yang Wajib Diperhatikan Sebelum Aktivasi Windows 10

Sebelum aktivasi Windows 10 offline, maka ada beberapa hal yang wajib menjadi perhatian para calon pengguna, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa Status Aktivasi

Hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah Windows 10 sudah terhubung ke akun Microsoft atau belum. Untuk mengeceknya, silahkan klik tombol “Start”, lalu pilih “Settings”, kemudian “Update & Security”, dan terakhir klik “Opsi Activation”.

Apabila tulisan yang tampil adalah “Windows is not activated”, artinya Windows 10 belum diaktivasi. Setelahnya akan muncul error message mengenai masalah tersebut. Pengguna juga akan disarankan agar membeli lisensi.

2. Metode Aktivasi

Proses mengaktivasi Windows 10 membutuhkan lisensi digital (product key). Tanpa adanya lisensi maka akan sulit diaktivasi, kecuali dengan menggunakan versi demo. Lisensi ini bisa dibeli secara online maupun offline, jadi sangat mudah sekali.

7 Cara Aktivasi Windows 10 Offline Aman dan Praktis

Ingin aktivasi Windows 10 tapi secara mandiri tapi bingung karena tidak tahu harus mulai darimana? Beberapa cara di bawah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan :

1. Aktivasi Tanpa Software – Menggunakan Product Key

Cara paling mudah untuk mengaktifkan Windows 10 adalah dengan menggunakan product key. Dengan begitu, maka pengguna tidak akan membutuhkan aktivator lagi.

Panduan aktivasi Windows 10 tanpa aktivator :

Pastikan PC atau laptop sudah terhubung ke internet Klik ikon “Start” di sudut kiri bawah Pilih opsi menu “Settings” berbentuk gear Setelah masuk ke Windows Settings, langsung saja klik “Update & Security” Scroll down dan pilih menu “Activation” Klik opsi “Change Product Key” di sisi kanan Masukkan lisense digital Microsoft Windows 10 di kolom Product Key Klik “Next” Pilih opsi “Activate” Tunggu sampai proses pengaktifan selesai Kalau aktivasi sukses, maka akan muncul tampilan “Windows is Activated” Klik “Close” Di menu activation tampilan akan berubah dan muncul tulisan “Windows is activated with a digital license”

2. Aktivasi Menggunakan WinRAR

Act*vat*r bernama WinRAR ini bisa menjadi alternatif solusi bagi yang belum mempunyai uang untuk membeli produk Windows 10 original. Langkah-langkah mengaktifkannya adalah sebagai berikut :

Download act*vat*r di situs Zippyshare, dengan password RAR 000000. Install ekstrak file menggunakan WinRAR pada perangkat PC atau laptop. Pastikan antivirus dalam keadaan mati, kalau perlu diuninstal untuk sementara (biasanya akan tersisa 1 antivirus default yang ada di perangkat, yaitu Windows Security). Untuk disable Windows Security, ketik “Windows Security” di start menu. Klik Windows Security. Pilih opsi “Virus & threat protection”. Pilih “Manage Settings”. Di opsi “OFF” pilih Real-time protection & Cloud-delivered protection. Setelah antivirus dimatikan, langsung saja buka ekstrak file yang diunduh menggunakan WinRAR. Caranya gampang, tinggal klik kanan dan pilih “Extract to”. Masuk ke folder “Tools W10/Aact3.9.5 Portable”. Klik Aacr X64 untuk Windows 10 64 bit, dan Aact untuk Windows 10 32bit. Apabila mendapat warning berupa “Windows protected your PC”, pilih opsi “More info > Run Anyway. Klik ikon “Windows Activation” Tunggu proses aktivasi selesai dan layar menampilkan tulisan berupa “Product activated successfully”. Untuk melihat hasil aktivasi, bisa masuk ke menu Control Panel > System & Security, dan klik “System”. Jika sukses, maka akan terlihat tulisan “Windows is activated”.

3. Aktivasi Menggunakan KMSAuto Lite

Solusi aktivasi Windows 10 gratis lainnya adalah dengan menggunakan KMSAuto Lite. Act*vat*r ini memang sudah cukup terkenal dan banyak menjadi pilihan masyarakat luas.

Panduan aktivasi Windows 10 dengan KMSAuto Lite :

Download file KMSAuto Lite di situs Zippyshare Install ekstrak file yang terdapat di folder “ZIP” Pilih folder sesuai kebutuhan (KMS Auto untuk 32bit, dan KMS Auto X64 untuk 64bit). Gunakan “Run as Administrator” untuk menjalankan KMSAuto.exe Klik opsi “Install GVLK” yang muncul di layar, kemudian centang kolom “Forcibly” dan klik “Windows Key Setelah selesai akan ada pemberitahuan melalui serupa berupa “Key Installed Successful” Untuk aktivasi, maka pilih “Activation: dan klik “Activate Windows” Setelah sukses diaktivasi, silahkan restart PC atau laptop

4. Aktivasi Menggunakan KMSpico

Cara aktivasi Windows 10 secara offline selanjutnya adalah menggunakan KMSpico. Software ini pastinya sudah tidak asing bagi banyak kalangan, karena sering menjadi alternatif solusi untuk mengaktifkan Windows tanpa product key.

Panduan aktivasi Windows 10 dengan KMSpico :

Unduh software aktivator melalui situs resmi Klik bagian “Ekstrak File” Klik Kanan dan pilih opsi “Run as Administrator” Tunggu proses aktivasi Windows 10 sampai selesai Jika Windows sudah aktif, maka akan ada pemberitahuan suara Aktivasi menggunakan KMSpico berlaku permanen

5. Aktivasi Menggunakan Command Prompt (CMD) – Product Key

Mengaktifkan Windows 10 dengan CMD merupakan salah satu cara manual yang sangat praktis dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Langkah-langkahnya bisa dikatakan mudah, diantaranya adalah sebagai berikut :

Klik logo windows yang terdapat pada sudut layar laptop atau PC

Masukkan keyword “Command Prompt)

Klik kanan dan pilih “Run as Administrator”

Setelah jendela CMD terbuka, ketikkan perintah di bawah ini :

Slmgr.vbs/upk Slmgr.vbs/cpky Slmgr.vbs/ipk (masukkan product key) Slmgr.vbs/ato Slmgr.vbs/xpr

Jika perintah sudah dimasukkan, maka Windows 10 akan diaktifkan. Tentunya, langkah satu ini akan membutuhkan product key untuk mengaktifkan windows.

6. Aktivasi Menggunakan KMSAuto Net

Software KMSAuto Net adalah aktivator untuk aktivasi Windows 10 dan berbagai produk Microsoft Office lainnya tanpa product key. Aplikasi ini dapat digunakan pada edisi Pro, Enterprise, Home, hingga Education.

Cara mengaktifkan Windows 10 dengan KMSAuto Net :

Download KMSAuto Net 2016 1.5.4.kuyhAa.7z di anonfile Gunakan ekstrak file di “Run as Administrator” untuk membuka software KMSAuto Net Klik ikon “Activate” di halaman utama Pilih produk mana yang akan diaktivasi, misalnya Windows 10 Tunggu hingga proses pengaktifan selesai

7. Aktivasi Menggunakan File Batch

Cara ini sebenarnya sudah tidak begitu valid, hanya saja tetap dapat diaplikasikan pada perangkat PC atau laptop yang belum di update. Sedangkan pada perangkat yang sudah di update, maka pengguna harus menonaktifkan Windows Defender.

Di bawah ini adalah langkah-langkah aktivasi Windows dengan file batch :

Buka “Windows” yang akan diaktifkan Setelah terbuka, langsung open “Notepad” Create a new file dan copy paste kode yang muncul Simpan file dengan mana format.bat Isi nama sesuai keinginan Kalau sudah tersimpan, tampilan di layar akan berubah seperti ikon 2 gear Klik kanan pada file yang sudah disimpan guna membuka menu konteks Klik opsi “Run as Administrator” Command Promp akan berjalan otomatis Setelah muncul permintaan konfirmasi, silahkan klik “Y” di keyboard Komputer atau laptop akan di reboot secara otomatis Apabila muncul pemberitahuan “Windows Activated Successfully”, artinya proses aktivasi sukses

Macam-Macam Lisensi Microsoft Windows

Secara umum, terdapat 3 jenis lisensi Microsoft yang sering digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Lisensi Original Equipment Manufacturer – OEM

Ketika membeli komputer atau laptop branded di gerai resmi, umumnya perangkat sudah dilengkapi sistem operasi Windows original. Lisensi OEM biasanya ditanam pada hardware, dan khusus diperuntukkan bagi produk seri tersebut.

Ciri yang mudah dikenali adalah keberadaan stiker dengan tulisan dan logo Windows di sisi kanan, kiri, dan depan pada PC. Sedangkan pada laptop ada di bagian bawah. Sayangnya, lisensi OEM biasanya mengusung Windows Home dengan kemampuan terbatas.

2. Lisensi Retail – Full Packaged Product

Microsoft Windows berlisensi retail bisa dibeli di official store Microsoft dan toko partner. Produk tersebut dijual dengan dilengkapi sebuah dus box, manual box, product key, dan juga DVD installer. Namun untuk pembelian online, biasanya hanya mendapat product key saja.

Windows dengan lisensi retail dapat diinstal berkali-kali, namun hanya bisa dipakai di satu perangkat saja. Apabila hendak diaplikasikan pada perang lain, maka harus menginstal ulang windows pada perangkat lama. Sayangnya, tag price produk ini bisa dibilang sangat mahal.

3. Lisensi Volume

Terakhir adalah lisensi volume yang dibuat khusus untuk instansi pemerintah, universitas, pelaku bisnis, dan perusahaan yang mempunyai perangkat PC serta laptop dalam jumlah banyak. Jadi, bisa dibilang kalau lisensi volume ini sangat eksklusif.

Karena diperuntukkan khusus untuk perangkat komputer dalam jumlah besar, maka hanya membutuhkan 1 product key saja. Jadi, bisa dikatakan all in one, sebab product key bisa dipakai di perangkat berbeda secara bersamaan.

Ada berbagai cara aktivasi Windows 10 yang dapat dijadikan pilihan oleh pengguna perangkat PC maupun laptop. Mulai dari menggunakan product key yang berbayar, hingga software aktivator gratisan. Namun jika memiliki cukup uang, disarankan untuk membeli lisensi yang original.

