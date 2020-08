12 Cek + Perpanjang Masa Aktif Smartfren + Mengaktifkan Kartu

Mengalami masalah dengan kartu Smartfren yang sudah hangus dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya ada beberapa trik untuk perpanjang masa aktif Smartfren. Dengan begitu, maka bisa tetap terhubung dengan keluarga yang kontaknya tersimpan dalam simcard.

Smartfren merupakan salah satu provider ternama yang diminati oleh banyak pihak. Namun kartu ini juga bisa kadaluarsa karena berbagai sebab. Salah satunya adalah karena lupa mengisi pulsa hingga masa tenggang habis. Kalau sudah begitu, maka otomatis kartu sudah tidak dapat digunakan lagi.

Cara Praktis Mengecek Pulsa di Kartu Smartfren

Supaya masa aktif kartu Smartfren tidak habis, maka pelanggan diwajibkan mengisi pulsa secara berkala. Selain itu, jangan biarkan pulsa habis tidak tersisa. Untuk mengecek pulsa di kartu Smartfren, ada beberapa hal yang dapat diaplikasikan. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Via SMS

Mengecek pulsa via sms sebenarnya sangat simple. Tinggal ketik “CEK” kemudian kirim ke “999”. Setelah itu, tunggu hingga mendapat pesan balasan dari provider. Isinya adalah sisa pulsa dan masa aktif kartu.

2. Via Telepon

Selanjutnya adalah melalui telepon. Langkah-langkahnya ada di bawah ini :

Buka menu “Dial Up” Ketikkan *999# Tekan YES/OK Tunggu balasan dari provider yang akan dikirim melalui pesan singkat (SMS)

3. Via Aplikasi

Selain untuk mengecek pulsa, mengunduh aplikasi Smartfren juga akan memberikan banyak keuntungan bagi pelanggan. Termasuk mendapatkan informasi promo paling update dari provider. Apalagi, ukuran file-nya juga kecil, dijamin tidak akan membuat penuh memori.

Berikut adalah langkah cek pulsa via aplikasi Smartfren :

Download aplikasi melalui PlayStore Install di device smartphone Pengguna akan langsung terhubung dengan akun virtual Pada beranda awal akan ditampilkan jumlah pulsa yang dimiliki, lengkap dengan kuota internet, sms, dan panggilan (jika ada). Selain itu, masa aktif juga akan muncul, sehingga pelanggan tahu kapan harus isi ulang pulsa.

4. Via Voice

Pengecekan pulsa melalui suara dapat dilakukan dengan cara :

Buka menu “Dial Up” Tekan nomor 999 CALL Provider akan memberikan petunjuk suara mengenai langkah yang harus dilakukan selanjutnya

5. Via Website Official

Cara mengecek pulsa yang terakhir adalah via web browser. Berikut di bawah ini adalah panduannya :

Kunjungi situs resmi “My Smartfren” Login menggunakan username serta password (jika belum mempunyai akun, silahkan klik bagian “Registrasi” terlebih dahulu) Setelah sukses login, pelanggan dapat melihat berbagai informasi, termasuk juga pulsa yang dimiliki

Cara Mengecek Nomor Kartu Smartfren

Setelah mengetahui cara cek masa aktif Smartfren beserta pulsa yang tersisa. Pelanggan sebaiknya juga tahu bagaimana mengecek nomor simcard dari provider. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melalui Telepon

Mengetahui nomor melalui layanan telepon sangatlah mudah. Tinggal ketik *995*. Kemudian tekan YES/OK. Setelahnya, tunggu beberapa saat hingga mendapatkan informasi mengenai nomor yang digunakan.

2. Melalui SMS

Layanan SMS juga bisa jadi solusi mengecek nomor hp. Caranya gampang, cukup ketik “INFO, kemudian kirim ke “995”. Nantinya pelanggan akan mendapatkan SMS balasan dari pihak provider.

3. Melalui MySmartfren

Untuk mendapatkan berbagai informasi termasuk nomor telepon dari MySmartfren. Pelanggan diharuskan untuk menginstal aplikasi terlebih dahulu. Setelah itu, buka plikasi dan lakukan registrasi sehingga bisa mengakses layanannya.

4. Melalui Layanan Operator

Informasi mengenai nomor telepon juga bisa didapatkan dengan menghubungi layanan operator di “995” atau “500”. Nantinya panggilan akan dijawab oleh customer service.

Cara Memperpanjang Masa Aktif Kartu Smartfren Kadaluarsa

Ada beberapa cara perpanjang masa aktif Smartfren agar tidak dihanguskan oleh pihak provider. Bagi yang belum mengetahuinya, maka beberapa tips di bawah ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi :

1. Isi Pulsa

Mengisi pulsa merupakan cara paling praktis untuk perpanjang masa aktif kartu secara otomatis. Tentunya jangka waktu aktif akan bergantung pada berapa jumlah saldo yang dibeli. Disini akan dijelaskan rincian lengkapnya :

Masa aktif 7 hari – mengisi pulsa Rp. 5.000

Masa aktif 15 hari – mengisi pulsa Rp. 10.000

Masa aktif 30 hari – mengisi pulsa Rp. 20.000 – Rp. 25.000

Masa aktif 60 hari – mengisi pulsa Rp. 50.000

Masa aktif 75 hari – mengisi pulsa Rp. 60.000

Masa aktif 120 hari – mengisi pulsa Rp. 100.000

Masa aktif 150 hari – mengisi pulsa Rp. 150.000 – Rp. 200.000

Masa aktif 180 hari – mengisi pulsa Rp. 300.000

Bagaimana kalau lupa mengisi pulsa dan kartu terblokir? Mungkin sebagian pengguna kartu hemat Smartfren pernah mengalami hal ini. Saat pertama mengetahuinya, pasti akan merasa sangat gusar. Namun sebenarnya tidak harus khawatir karena kartu yang sudah mati masih bisa diaktifkan kembali.

Di bawah ini adalah syarat untuk mengaktifkan kartu yang terlanjur hangus :

Membawa kartu identitas diri (KTP, Kartu Pelajar/ Mahasiswa Aktif, SIM, dan sebagainya) Kartu Keluarga Asli/ Foto Copy Masa kadaluarsa tidak lebih dari 3 bulan sejak terminate Membeli paket jenis pascabayar (cash atau via kartu kredit) Datang ke gerai Smartfren terdekat

Setelah kartu yang sudah mati diaktifkan kembali, maka simcard akan jadi kartu pascabayar seperti pada umumnya. Sementara itu, masa tenggang kartu Smartfren terbagi atas 2 tipe, yakni :

2. One Way Block

Pelanggan tidak bisa mengirim pesan atau melakukan panggilan keluar, tidak memiliki akses internet, dan layanannya jadi lebih terbatas. Namun, masih tetap bisa menerima panggilan dan pesan masuk.

3. Two Way Block

Setelah masa tenggang One Way Block, pelanggan akan memasuki masa tenggang Two Way Block dalam jangka 30 hari. Pada tahap ini, pengguna akan kehilangan semua layanan dari Smartfren. Bahkan juga tidak akan dapat menerima incoming call lagi.

Rekomendasi Kartu Sakti Smartfren Anti Hangus

Belum lama ini, provider Smartfren meluncurkan produk simcard sakti terbarunya, yaitu Kartu Perdana 1ON+. Tidak main-main, kartu ini memiliki masa aktif selama setahun penuh dengan beragam hadiah menarik. Dijamin akan membuat pelanggan menjadi sangat dimanjakan.

Mau tahu apa saja kelebihan Kartu Perdana 1ON+? Di bawah ini adalah jawabannya :

Pengguna tidak perlu takut kartu akan hangus karena masa aktif 1ON+ akan berlangsung selama 365 hari Bonus kuota mingguan unlimited selama 24 jam dengan total hingga 52GB (dengan pembelian voucher minimal Rp. 60.000/minggu Internet unlimited dengan pilihan kuota bulanan mulai dari 500 MB – 3 GB Bonus gratis nelpon sepuasnya ke sesama provider selama 6 bulan dengan kualitas HD Anti potong pulsa untuk mengakses internet selama 6 bulan meskipun bonus kuota sudah habis

Cara aktifkan kartu mati Smartfren paling ampuh adalah datang langsung ke gerai terdekat. Namun sebaiknya sudah mempersiapkan semua syarat yang diminta terlebih dahulu. Setelah kartu diaktifkan kembali, sebaiknya jangan lupa untuk perpanjang masa aktif Smartfren dengan cara isi pulsa.

