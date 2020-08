Apa Itu FUP Indihome – Batas, Kuota dan Cara Cek Terbaru

Posted on

Internet sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Internet tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan dan komunikasi secara langsung saja. Lebih jauh, internet juga sering digunakan sebagai ladang bisnis atau penunjang bisnis itu sendiri.

Salah satu sarana yang digunakan untuk menciptakan koneksi dengan perangkat yang dimiliki adalah Indihome. Tidak seperti dulu, saat ini Indihome menetapkan FUP (Fair Usage Policy). Lalu, apa itu FUP Indihome?.

Apa Itu FUP Indihome?

FUP (Fair Usage Policy) atau yang sering disebut sebagai “Batas Pemakaian Wajar” dapat ditemukan di ‘semua paket internet unlimited pada semua provider. Batas tersebut sangat beragam dan tergantung pada jenis provider dan harga paket internet tersebut.

FUP sendiri digunakan untuk membatasi penggunaan internet oleh pelanggan. Setelah, kuota internet yang digunakan telah melampaui batas, maka kecepatan dalam jaringan tersebut akan menurun drastis.

Penggunaan FUP sangat penting bagi para penyedia layanan internet Unlimited. Kalau tidak, mereka bisa memperoleh banyak kerugian karena penggunaan internet oleh pelanggan yang tidak terkendali.

Sama hal nya dengan Indihome, mereka juga menetapkan FUP untuk membatasi penggunaan data dari setiap pelanggan. Indihome membuat variasi FUP tergantung kepada kecepatan internet di waktu normal dan harga yang dibayarkan.

FUP Indihome Unlimited

1. FUP (Fair Usage Policy) Indihome 10 Mbps

Paket internet 10 Mbps merupakan paket yang memiliki kecepatan paling rendah dari semua paket yang ditawarkan oleh Indihome. Batas pemakaian wajar dari paket ini sebesar 400 GB setiap bulannya.

Setelah penggunaan internet telah melampaui 300 GB, maka kecepatan internet yang maksimal yang bisa digunakan hanya sekitar 7.5 Mbps saja atau sekitar 75% dari kecepatan maksimal di awal.

Apabila penggunaan internet oleh pelanggan telah mencapai lebih dari 400 GB, maka kecepatan jaringan internet akan turun lagi pada kisaran 4 Mbps saja atau sekitar 40% dari kecepatan maksimal di awal.

2. FUP (Fair Usage Policy) Indihome 20 Mbps

Paket internet dengan kecepatan 20 Mbps terasa cukup ideal untuk sebagian pengguna. Kecepatan jaringan yang berkisar pada 20 Mbps tidak akan menghabiskan FUP terlalu cepat dan nyaman digunakan.

Paket ini memiliki batas penggunaan wajar yaitu 800 GB. Jumlah tersebut cukup besar apabila tidak digunakan oleh banyak orang. Apabila penggunaan kuota internet telah mencapai 500 GB, maka kecepatan jaringan internet akan berkurang 25 % yaitu kecepatan internet berada pada 15 Mbps.

Apabila pelanggan sudah menggunakan jaringan internet melebihi 800 GB, maka kecepatan internet hanya akan tersisa 40% saja atau sekitar 8 Mbps.

3. FUP (Fair Usage Policy) Indihome 30 Mbps

Indihome menghadirkan paket unlimited dengan kecepatan 30 Mbps. Kecepatan internet 30 Mbps termasuk sangat tinggi. Sehingga, meskipun digunakan oleh banyak orang sekaligus akan tetap terasa cepat. Meskipun tidak secepat saat digunakan sendiri.

Paket ini mempunyai FUP (Fair Usage Policy) sangat besar, yaitu 700 GB dan 1.200 GB. Jumlah tersebut sangat ideal untuk digunakan oleh satu keluarga berisi 4 orang. Sehingga, mereka masih bisa menggunakan internet berkecepatan maksimal dalam jumlah besar.

Apabila akumulasi penggunaan internet sudah mencapai 700 GB, maka kecepatan internet akan berkurang hingga tersisa 22,5 Mbps saja. Selanjutnya, apabila penggunaan internet sudah melebihi 1.200 GB, maka kecepatan internet hanya tersisa 40% saja (12 Mbps).

4. FUP (Fair Usage Policy) Indihome 40 Mbps

FUP cukup besar akan sangat membantu pengguna yang memiliki mobilitas tinggi dalam menggunakan internet. Sehingga, mereka tetap bisa melakukan berbagai kegiatan promosi tanpa khawatir kecepatan internet akan melambat.

FUP pada paket internet dengan kecepatan maksimal 40 Mbps cocok digunakan untuk sebuah UMKM. Jaringan internet digunakan sebagai sarana promosi, penjualan, dan menanggapi komplain dari pelanggan.

Pada paket internet ini, terdapat dua batas FUP, yaitu 900 GB dan 1.600 GB. Apabila penggunaan internet sudah mencapai 900 GB, maka kecepatan jaringan akan berkurang sebanyak 25% (Tersisa 30 Mbps).

Apabila akumulasi penggunaan sudah melebihi 1.600 GB, maka kecepatan jaringan internet akan berkurang lagi sebanyak 35% dari kecepatan awal. Sehingga, kecepatan jaringan maksimal menyentuh angka 16 Mbps.

5. FUP (Fair Usage Policy) Indihome 50 Mbps

Internet dengan kecepatan 50 Mbps yang disediakan oleh Indihome sangat bermanfaat. Dengan adanya internet kecepatan tinggi, kegiatan sehari hari yang membutuhkan sambungan internet juga akan berjalan lancar.

Sama seperti paket lainnya, paket internet ini juga memiliki 2 FUP (Fair Usage policy). Batas tersebut adalah 1.200 GB dan 2.000 GB.

Apabila penggunaan kuota FUP telah mencapai 1.200 Gb, maka kecepatan internet akan berkurang hingga tersisa 75% saja atau sekitar 37,5 Mbps. Kemudian, apabila telah melebihi 2.000 Gb atau 2 TB, maka kecepatan internet akan tersisa 40%nya saja atau sekitar 20 Mbps.

6. FUP (Fair Usage Policy) Indihome 100 Mbps

Paket internet dengan kecepatan maksimal 100 Mbps merupakan paket berkecepatan tertinggi yang disediakan oleh Indihome. Dengan kecepatan setinggi ini, pengguna tidak perlu risau akan tersendat saat berselancar di dunia maya.

FUP yang dimiliki paket ini juga sangat tinggi, yaitu 2.000 GB atau sekitar 2 TB. Besarnya batas pemakaian wajar membuatnya sangat cocok untuk digunakan oleh content creator.

Paket dengan kecepatan tinggi dan Fair Usage Policy yang besar membuat mereka semakin leluasa untuk mengupload konten ke Youtube, Instagram, dan lainnya. Paket ini juga cocok untuk mengembangkan usaha yang menggunakan internet secara aktif.

Apabila penggunaan internet sudah mencapai 2.000 GB, maka kecepatan internet akan berkurang 50%. Sehingga, kecepatan internet maksimal hanya tersisa 50 Mbps saja.

Cara Cek FUP Indihome

Fair Usage Policy sangat disarankan agar selalu di cek secara berkala. Sehingga, perkembangan penggunaan kuota internet menjadi terkendali dan lebih efisien. Ini sangat penting agar kecepatan jaringan maksimal dapat dipertahankan dalam waktu yang lebih lama.

Untuk melakukan pengecekan FUP indihome, dapat menggunakan perangkat smartphone maupun personal computer (PC). Namun, cara yang harus ditempuh pada kedua perangkat tersebut sedikit berbeda.

Apabila ingin melakukan pengecekan dengan menggunakan PC, maka pengguna hanya bisa menggunakan via internet. Sedangkan dengan smartphone, pengecekan bisa dilakukan via internet maupun via SMS.

1. Cek FUP Indihome Via Internet

Aktifkan perangkat PC atau smartphone, Hubungkan perangkat dengan koneksi internet, Buka web browser apa saja, Masukan alamat http://www.indihome.co.id/, Klik ‘My Indihome‘ Masukan semua data yang diminta, Klik tombol “Usage Info”,

2. Cek FUP Indihome Via SMS

Aktifkan perangkat smartphone, Buka aplikasi Pesan, Tuliskan SMS dengan format: ISP <spasi> IH <spasi> Kode area+nomor telepon rumah yang terdaftar indihome, Klik tombol kirim, Tunggu hingga mendapat balasan.

3. Cek FUP Indihome dengan Aplikasi MyIndihome

Download aplikasi MyIndihome di Play Store atau App Store, Setelah aplikasi terinstall, buka aplikasi tersebut, Masukkan akun indihome untuk login, Dalam aplikasi tersebut, akan tertera data FUP.

Indihome menyediakan koneksi internet cepat dan unlimited. Terdapat FUP dengan besaran yang beragam pada paket tersebut. Untuk itu, lakukan pengecekan FUP secara berkala untuk memantau penggunaan internet.

