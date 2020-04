Paket internet Tri (3) adalah layanan dari Tri Indonesia yang dikhususkan bagi pelanggannya yang setia menggunakan provider kartu 3.

Seperti halnya paket nelpon dan paket SMS, paket internet Tri juga menawarkan harga yang murah dengan kuota banyak.

Malah bisa dibilang, kartu 3 menjadi yang termurah untuk internetan bila dibanding dengan provider lain.

Di tahun 2019, Tri Indonesia mengeluarkan banyak jenis paket internet yang bertujuan untuk memanjakan para pelanggannya.

Untuk memudahkan kamu dalam menentukan paket mana yang akan dipilih, kami akan mengelompokan paket-paket internet tri ke dalam tabel.

Paket Internet Tri (3) Harian

Paket pertama adalah paket harian yang menjadi paket internet 3 termurah. Cocok buat kamu yang ingin aktif internetan seharian tanpa takut pulsa terkuras.

[ninja_tables id=”774″]

Tentang masa aktif:

Masa aktif Paket internet harian (1 hari) dihitung sejak jam aktivasi dan akan berakhir pada jam 12 malam pada hari yang sama.

dihitung sejak jam aktivasi dan akan berakhir pada jam pada hari yang sama. Artinya jika kamu membeli paket harian 1 hari pada jam 11 malam, maka masa aktifnya hanya 1 jam.

Masa aktif paket internet harian (3,7,14 hari) dihitung sejak jam aktivasi dan berakhir jam 12 malam selama 3, 7 atau 14 hari sesuai pilihan kamu.

Cara daftar paket internet 3 harian:

Lewat kode UMB *123#, kemudian pilih Internet dan pilih Harian. Melalui aplikasi bima+. Melalui web Tri Indonesia.

Informasi seputar paket internet 3 harian:

Layanan paket internet ini tidak menambah masa aktif kartu kamu.

Untuk mengecek sisa kuota internet, bisa melalui 123, aplikasi bima+ dan 3Care.

Jika kuota kamu hampir habis atau sudah habis, maka akan ada notifikasi dari Tri berupa SMS.

Paket ini bisa diaktifkan di semua jenis kartu perdana Tri.

Apabila kamu sudah membeli paket 500MB 1 hari dan ingin membeli paket lain (misal 1GB 3 hari ), maka kuota yang akan terpakai terlebih dahulu adalah yang 500MB.

dan ingin membeli paket lain (misal ), maka kuota yang akan terpakai terlebih dahulu adalah yang 500MB. Apabila kamu sudah membeli paket harian 500MB (1 hari) dan membeli lagi paket harian 100MB (berlaku 1 hari), maka jumlah kuota akan terakumulasi dan akan berakhir pada jam 12 malam.

Paket Bulanan

Paket bulanan cocok buat kamu yang menginginkan kuota lebih besar dengan masa aktif lebih lama.

[ninja_tables id=”778″]

Cara aktivasi paket bulanan:[su_note note_color=”#e4f0eb” radius=”5″]

Lewat kode UMB *123#, kemudian pilih Internet dan pilih Bulanan. Melalui aplikasi bima+. Melalui web Tri Indonesia. [/su_note]

Informasi seputar paket 3 bulanan:

Paket internet 3 bulanan tidak akan menambah masa aktif kartu kamu.

Sisa kuota bisa kamu cek melalui 123 atau aplikasi bima+.

Notifikasi SMS akan diberikan ketika sisa kuota hampir habis atau sudah habis.

Kuota 4G hanya bisa dipakai pada jaringan 4G selama 24 jam dan akan terpakai terlebih dahulu jika handphone berada dalam jaringan 4G.

Kuota Youtube dan Netflix bisa dipakai untuk mengakses situs tersebut, baik lewat aplikasi maupun website.

Semua jenis kartu perdana 3 bisa menikmati paket internet bulanan.

Masa aktif akan berakhir tepat 30 hari setelah aktivasi.

Jika masa aktif habis dan masih ada sisa kuota, maka kuota tersebut akan hangus.

Paket internet bulanan merupakan layanan berlangganan. Maka secara otomatis akan diperpanjang ketika masa aktifnya sudah habis.

Paket AlwaysOn (AON)

AlwaysOn (AON) merupakan salah satu jenis paket internet Tri yang sudah tidak asing lagi di telinga pengguna kartu 3.

Dengan paket ini, kamu bebas berinternetan tanpa takut masa aktifnya habis. Karena masa aktifnya akan mengikuti masa aktif kartu kamu.

[ninja_tables id=”781″]

[su_note note_color=”#cef2e3″ radius=”5″]

Untuk mengaktifkan paket AON, bisa melalui aplikasi bima+ atau dengan kode dial *123#.

Jika kamu pelanggan baru, bisa membeli perdana AlwaysOn di outlet atau konter terdekat.

[/su_note]

Informasi seputar paket AlwaysOn:

Kartu perdana AlwaysOn perlu diaktivasi terlebih dahulu agar bisa mendapatkan kuota AlwaysOn.

Untuk mendapatkan tambahan kuota 4G dan Kenyang Download, kamu diharuskan mengkalim dengan cara kirim SMS= MAU<spasi>KodeKlaimKuota dan kirim ke 234 .

dan kirim ke . Jika klaim berhasil maka akan mendapatkan SMS notifikasi. Berikut ini kode klaim aktivasinya:

Kuota AlwaysOn bisa digunakan pada jaringan 3G/4G selama 24 jam full dan masa aktifnya mengikuti masa aktif kartu Tri kamu.

Kuota tambahan 4G bisa bisa digunakan pada jaringan 4G selama 24 jam dan masa aktifnya 30 hari.

Kuota Kenyang Download bisa digunakan pada jaringan 3G/4G pada jam 01.00-06.00 dan masa aktifnya mengikuti masa aktif kartu.

[su_quote] Baca juga: Cara Cek Nomor kartu Tri di HP Sendiri.[/su_quote]

Paket KampusKu

Sesuai dengan namanya, paket ini bisa dipakai seharian di dalam kampus yang terdaftar. Cocok untuk mahasiswa yang menginginkan internet cepat ketika sedang kuliah.

[ninja_tables id=”792″]

Daftar kampus yang sudah bisa menikmati paket ini:

[ninja_tables id=”794″]

KETERANGAN:

Kuota Reguler adalah kuota yang bisa dipakai 24 jam di semua jaringan Tri. Sedangkan kuota Kampusku adalah kuota internet yang bisa dipakai di area universitas terdaftar pada pukul 06.00 – 18.00.

Untuk mengaktifkan paket ini silahkan akses aplikasi bima+ atau dengan kode dial *989#. Dan untuk cek sisa kuota melalui *123#.

Paket KEEP ON

Paket Keep On bisa dibilang paket komplit. Karena selain mendapatkan kuota internet, kamu juga akan mendapatkan kuota nelpon dan SMS ke semua operator.

[ninja_tables id=”798″]

Keuntungan yang kamu dapatkan jika membeli paket KEEP ON:

Bisa internetan kapan aja di semua jaringan TRi 24 jam setiap hari.

Bisa nelpon dan SMS ke semua operator.

Bisa mengakses konten game menarik di TriXogo dan Reycreo.

Bisa nonton drakor melalui Viu.

Bisa nonton film Indonesia melalui KlikFilm.

Bisa nonton film blockbuster melalui Genflix.

Bisa mendengarkan lagu favorit Indonesia melalui Beats.

Pertanyaan seputar paket KEEP ON:

[su_accordion][su_spoiler title=”Q : Apakah semua jenis kartu Tri bisa menikmati paket KEEP ON?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Iya. Semua pelanggan prabayar kartu Tri Indonesia bisa megaktifkan paket KEEP ON[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Apakah paket KEEP ON akan diperpanjang secara otomatis?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Tidak. Paket KEEP ON hanya sekali beli.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Bagaimana caranya untuk mengakses games-games menarik dari TriXogo atau Reycreo?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Caranya tinggal klik link yang dikirimkan lewat SMS oleh TriXogo atau Reycreo, selanjutnya kamu bisa mengunduh game-game premium atau langsung bermain secara online.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Terus bagaimana untuk bisa nonton di KlikFilm?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Klik link yang diberikan oleh 99677, selanjutnya kamu bisa menikmati semua film di KlikFilm.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Kalau mau nonton drakor di Viu gimana?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Setelah registrasi paket berhasil, kamu akan menerima SMS dari Viu. Klik link yang ada pada SMS tersebut untuk mengunduh aplikasi Viu. Setelah berhasil di download dan di instal, kamu bisa langsung nonton drama korea favorit.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Cara nonton film di Genflix bagaimana?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Kamu akan menerima SMS dari 97333 yang berisi username dan password, silahkan masukan username dan password ke dalam aplikasi Genflix.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Bagaimana mengetahui sisa kuota, sisa nelpon dan sms?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Kirim SMS ke 234 dengan format INFOSUPERKOMBO[/su_spoiler][/su_accordion]

Itulah beberapa paket internet 3 murah terbaru tahun 2019 yang bisa kamu pilih. jangan lupa komen dan share jika informasi ini bermanfaat.