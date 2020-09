Download Instagram Mod Apk (GB Insta, OG Insta, Plus) Terbaru

Posted on

Pada zaman serba modern seperti saat ini, tentunya hampir semua orang sudah memiliki akun media sosial. Salah satu media sosial yang kerap digunakan adalah Instagram. Bahkan kini Anda juga sudah bisa menemukan aplikasi Instagram Mod yang mampu memberikan beberapa kelebihan, jika dibandingkan dengan aplikasi Instagram versi original.

Instagram versi Mod sebenarnya bukanlah aplikasi yang dibuat secara resmi oleh pihak developer Instagram. Melainkan sebuah aplikasi yang dibuat oleh para pengembang, dengan tujuan agar para penggunanya bisa mendapatkan fitur-fitur atau layanan yang sebelumnya tidak bisa ditemukan pada Instagram original. Jadi dapat dikatakan bahwa pengguna dari aplikasi mod ini cukup langka.

Review Instagram Mod

Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, jika Mod Instagram merupakan sebuah aplikasi Instagram yang telah mengalami pengembangan sehingga ada banyak fitur di dalamnya. Jadi Anda bisa melakukan berbagai macam hal yang tidak bisa dilakukan oleh para pengguna yang hanya menggunakan aplikasi Intagram original.

Untuk menggunakan aplikais modifikasi Instagram ini, HP yang Anda gunakan tidak perlu di-root terlebih dahulu. Namun, Anda juga perlu memastikan jika versi OS Android yang digunakan sudah pada versi 4.0 ke atas. Jika belum memenuhi syarat tersebut, maka bisa dipastikan HP yang digunakan tidak bisa digunakan untuk menginstal aplikasi Instagram versi modifikasi.

Jenis dan Fitur Instagram Mod

Untuk saat ini, terdapat beberapa jenis dari aplikasi modifikasi Instagram yang bisa Anda temukan di internet. Bebrapa jenis mod Instagram tersebut memiliki kelebihan dan fiturnya sendiri. Nantinya Anda dapat memilih salah satu mod Instagram yang sesuai dengan apa yang diinginakn. Nah, berikut ini beberapa jenis dari aplikasi mod Instagram beserta dengan fitur yang dibawanya.

1. InstaUltra (Nminsta)

InstaUltra atau yang sering juga disebut dengan nama Nminsta, adalah sebuah aplikasi mod untuk Instagram yang dibuat oleh devloper Nairo Mix. Salah satu kelebihan dari aplikasi mod ini, yakni bisa tetap dipasang bersamaan dengan aplikasi Instagram original. Beberapa fitur yang dibawa oleh aplikais mod InstaUltra adalah sebagai berikut.

Dukungan penggunaan fitur IGTV. Bisa mendownload foto dan video yang ada di postingan Instagram secara langsung. Dukungan untuk melakukan video call melalui Instagram. Dapat mendownload story di Instagram. Bisa menyalin deskripsi atau bio profil dari teman. Bisa menyalin komentar dari akun Instagram lain. Kustomisai tampilan Instagram. Menyembunyikan diri ketika sedang melihat story milik teman.

2. GBinsta

Nah, aplikasi mod Instagram yang selanjutnya adalah GBinsta. Bisa dikatakan jika mod GBinsta ini merupakan aplikasi mid Instagram yang paling populer dibandignkan dengan jenis mod yang lain. Salah satu kelebihan dari GBinsta ini adalah aplikasi yang terbilang cukup ringan. Selain itu, mod ini juga masih membawa beberapa fitur seperti yang ada di bawah ini.

Dapat diinstal bersamaan dengan aplikasi Instagram original. Dukungan IGTV dan bisa digunakan untuk melakukan video call di Instagram. Bisa mengunduh postingan dan story di Instagram tanpa bantuan aplikasi atau web lain. Menyalin bio dan komentar dari orang lain di Instagram. Bisa mengganti tampilan atau tema di aplikasi Instagram. Fitur keamanan berupa anti banned yang membuat akun Anda menjadi lebih aman. Teman tidak bisa mengetahui jika Anda sudah melihat story mereka.

3. GBinsta Plus

Bisa dibilang jika GBinsta Plus merupakan saingan dari aplikasi mod Instagram paling populer, yakni GBinsta. GBinsta Plus ini dibesut oleh developer Antfas_hoax. Sebenarnya fitur-fitur yang dibawa oleh aplikasi mod Instargam yang satu ini, tidak jauh berbeda dengan mod GBinsta. Namun untuk lebih jelasnya lagi, berikut beberapa fitur dari mod GBinsta Plus.

Dukungan melakukan video call lewat Instagram. Mendukung menonton IGTV secara live. Dapat mendownload story maupun video dan foto dari akun Instagram orang lain. Menggunakan bio orang lain dengan cara menyalinnya. Menyalin komentar orang lain di postingan Instagram. Mengganti tema atau tampilan di aplikasi Instagram. Anti Banned yang membuat akun menjadi lebih aman dari banned. Tidak dapat digunakans berasa dengan aplikasi Instagram original.

4. OGInsta Plus

OGIntsa Plus atau yang sering juga disebut sebagai Instagram plus, merupakan salah satu aplikasi mod Instagram yang banyak digunakan, terutama bagi yang menggunakan HP kelas menengah. Hal ini dikarenakan ukuran dari aplikasi mod tersebut cukup kecil, dan tentunya mudah digunakan. Berikut beberapa fitur yang dimiliki oleh aplikasi mod OGInsta Plus.

Dukungan untuk video call melalui akun Instagram. Download postingan dan story teman di Instagram. Menyalin bio dan komentar akun Instagram lain. Bisa diinstal bersamaan dengan aplikasi Insatgram versi original maupun mod yang lain.

5. ZEInsta

Mod Instagram yang selanjutnya bernama ZEInsta. Di antara yang lain, mod ini memiliki ukuran yang paling besar. Sedangkan dalam hal fitur, aplikasi mod yang satu ini memiliki fitur yang sangat mirip seperti mod GBinsta. Hanya saja ikon-ikon yang digunakannya saja yang berbeda. Namun semua penggunaan dari fitur tersebut juga sama persis seperti mod GBinsta.

Download Instagram Mod

Jika Anda sudah mengeatahui beberapa jenis mod aplikasi Intagram beserta fiturnya di atas, mungkin Anda sudah bisa menentukan salah satu aplikasi mod Instagram yang akan digunakan. Karena beberapa aplikasi tersebut tidak resmi, maka tidak dapat ditemukan di Google Playstor. Untuk mendownloadnya, maka Anda bisa menggunakan link yang ada di bawah ini.

1. InstaUltra (Nminsta)

Nama Aplikasi InstaUltra (Nminsta) Ukuran Versi v.0.9.4.2.0 Harga Gratis

Link Download APK

https://www.nairomix.com

2. GBInsta

Nama Aplikasi GBIntsa Ukuran 39,7 MB Versi v.1.60 Harga Gratis

Link Download APK

https://www.gbinsta.com

3. GBInsta Plus

Nama Aplikasi GBInsta Plus Ukuran 40,77 MB Versi v.1.60 Harga Gratis

Link Download APK

https://www.gbinsta.com

4. OGInsta Plus

Nama Aplikasi OGIntsa Plus Ukuran 26,61 MB Versi v.10.14.0 Harga Gratis

Link Download APK

https://ogmods.net

5. ZEInsta

Nama Aplikasi ZEInsta Ukuran 41,54 MB Versi v.1.60 Harga Gratis

Link Download APK

https://zemods.cc

Cara Install Instagram Mod

Jika Anda sudah mengunduh salah satu dari beberapa mod Instagram melalui link yang sudah disediakan di atas, tentunya hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah menginstalnya. Karena aplikasi ini dari luar Google Playstore, maka cara instalnya juga berbeda. Oleh sebab itu, berikut ini tahapan-tahapan yang perlu untuk Anda ikuti.

Pertama, buka aplikasi pengaturan di HP Anda terlebih dahulu. Setelah itu, buka menu bernama Keamanan dan Aksesbilitas. Pada menu ini, pilihlah opsi “Sumber Tidak Dikenal” dan aktifkan opsi tersebut. Jika sudah, buka folder download dan instal file APK seperti biasa.

Dengan menggunakan apliaksi Instagram Mod ini, maka Anda bisa melakukan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain yang menggunakan Instagram original. Dalam hal cara instalasi, semua aplikasi mod ini sama. Jadi, Anda tetap dapat mengikuti tahapan-tahapan instalasi mod Instagram seperti yang sudah dijelaskan di atas.

