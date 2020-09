SMS Banking BNI: Cara Daftar, Format, Transfer, Cek Saldo

Posted on

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, pihak bank juga bertransformasi menyesuaikan dengan perubahan zaman. Termasuk juga BNI (Bank Negara Indonesia). Salah satu fasilitas layanan unggulannya adalah BNI SMS Banking.

Dengan menggunakan SMS Banking, nasabah bisa melakukan berbagai transaksi keuangan hanya dengan modal smartphone dan pulsa. Tentunya layanan ini dapat menjadi alternatif solusi transaksi praktis. Selain handy, SMS Banking juga lebih mudah, terutama saat dibandingkan e-Banking.

SMS Banking BNI

SMS Banking BNI adalah salah satu fasilitas layanan perbankan yang dapat memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi. Diantaranya adalah transfer, bayar tagihan, dan transfer ke sesama maupun bank berbeda. Hanya dengan satu SMS saja, maka transaksi akan langsung diproses.

Ada 3 opsi untuk mengakses SMS Banking BNI. Berikut di bawah ini adalah pilihannya :

Aplikasi menu bisa diunduh via Google Play Store dan App Store Syntax (format pemerintah ketik) USSD *141#

Mau tahu apa saja manfaat dan keunggulan menggunakan layanan SMS Banking BNI? Di bawah ini adalah penjelasannya :

Pilihan transaksi yang optional, termasuk syntax, menu SMS Banking BNI, dan layanan USSD *141# Dapat mengganti PIN secara fleksibel Tersedia berbagai fitur transaksi mulai dari pembayaran tagihan, isi t-cash, hingga membeli e-money Dapat mengganti rekening yang hendak dijadikan sebagai sumber dana Inquiry tagihan kartu kredit BNI, inquiry 3 transaksi terakhir, dan lain sebagainya Aplikasi SMS Banking Menu bisa diunduh lewat smartphone yang berbasis Android, dan iOs Proses transaksi online bisa menjadi lebih mudah, karena pembayaran dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

Sebagai nasabah yang cerdas, sebaiknya memang harus tahu bagaimana cara menggunakan fitur SMS Banking dengan bijaksana. Khususnya dalam melakukan berbagai transaksi. Di bawah ini adalah beberapa cara aman dalam bertransaksi via SMS Banking BNI :

Setelah melakukan transaksi sebaiknya sent item segera dihapus Pastikan hanya menggunakan nomor pribadi untuk mendaftar layanan SMS Banking BNI Jangan pernah memberitahukan PIN SMS Banking BNI kepada pihak lain, termasuk juga keluarga atau petugas Bank Jika ponsel yang sudah diinstal SMS Banking BNI Menu (virtual account dalam kondisi login), atau memiliki nomor yang telah didaftarkan hilang, maka segera hubungi BNI Call di 1500046 Apabila transaksi tidak dibalas oleh “3346”, hubungi BNI Call “1500046” guna menghindari transaksi double Hindari mencatat PIN di tempat sembarangan, apalagi ketika berada di public place.

Cara Aktivasi SMS Banking BNI

Untuk aktivasi dan daftar SMS Banking BNI, ada 2 metode yang dapat dilakukan, diantaranya adalah :

1. Registrasi dan Aktivasi SMS Banking BNI via ATM

Cara pertama adalah dengan mendaftar di ATM BNI menggunakan debit card BNI : Masuk ke menu “Registrasi e-Channel”, kemudian aplikasikan langkah-langkah berikut :

Pilih opsi “BNI SMS Banking” Masukkan nomor ponsel aktif Buat PIN BNI SMS Banking yang terdiri atas 6 digit Masukkan Kode OTP aktivasi finansial Setelah registrasi sukses, nasabah akan mendapatkan sebuah struk aktivasi dari BNI ATM dan SMS dari “3346” di nomor telepon terdaftar Berbagai fitur layanan BNI SMS Banking sudah bisa digunakan untuk transaksi finansial.

2. Registrasi dan Aktivasi SMS Banking BNI via Cabang BNI

Untuk cara yang kedua ini, nasabah hanya perlu datang ke kantor cabang BNI terdekat. Berikut adalah syarat-syarat yang wajib dibawa :

Kartu Identitas Diri (KTP, KK, SIM, dan Passport)

Bukti akan kepemilikan rekening perorangan dan/atau BNI Card.

Setelah sampai di bank BNI dan mengisi formulir, nasabah bisa duduk manis menunggu nomor antriannya tiba. Nantinya petugas akan membantu untuk melakukan aktivasi BNI SMS Banking. Jadi, dijamin anti ribet.

Format/ Kode BNI SMS Banking

Untuk menggunakan fitur BNI SMS Banking, maka nasabah diwajibkan memasukkan format tertentu sesuai dengan keperluannya. Di bawah ini adalah format perintah ketik atau syntax BNI SMS Banking yang harus diketahui nasabah :

Informasi Saldo

Format : SAL

Mutasi Transaksi

Format : HST

Kartu Kredit BNI

Format : TAG (spasi) BNI (spasi) No. Kartu Kredit BNI

Listrik

Format : TAG (spasi) PLN (spasi) No. ID Pelanggan

Daftar Rekening

Format : TAG (spasi) PLN (spasi) No. ID Pelanggan

Ganti PIN

Format : PIN (spasi) PIN Baru (spasi) PIN Lama

Transfer ke Sesama Rekening BNI

Format : TRANSFER (spasi) No Rek Tujuan (spasi) Nominal Transfer

Transfer Antar Bank

Format : TRANSFER (spasi) ANTARBANK (spasi) KodeBank+Rek Tujuan (spasi) Nominal Transfer (spasi) ##

Tap Cash

Format : TOP (spasi) PULSA (spasi) INTERNET (spasi) No. Telp (spasi) Denominasi

Top Up Go Pay (via Go-Jek Driver)

Format : TOP (spasi) GOPAY (spasi) DRIVER (spasi) No. Telp (spasi) Nominal

E-Commerce BNI Debit Online

Format : BELI (spasi) VIRTUAL (spasi) CARD (spasi) NUMBER (spasi) Nominal

Tarif BNI SMS Banking

Tarif SMS banking yang diberlakukan pihak Bank BNI memang cukup bervariasi. Tentunya tergantung pada provider yang digunakan oleh nasabah. Di bawah ini adalah rinciannya :

Tarif SMS Kirim SMS Terima Non Finansial Finansial Telkomsel Rp. 300 – Rp. 400 Rp. 600 – Rp. 660 Rp. 1200 – Rp. 1.320 Provider lain Rp. 250 – Rp. 400 Rp. 300 – Rp. 650 Rp. 935 – Rp. 1.300

Cara Menonaktifkan Fitur SMS Banking

Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, apakah fitur SMS banking BNI yang sudah diaktifkan dapat dinonaktifkan? Pasalnya, tidak sedikit nasabah yang merasa keberatan karena pulsanya selalu terpotong setiap menerima SMS dari pihak BNI. Apalagi, kalau fitur tersebut juga jarang digunakan.

Sebenarnya langkah menonaktifkan SMS Banking dari BNI sangat mudah. Nasabah cukup menghubungi BNI Call di nomor 1500046, atau datang langsung ke kantor cabang bank BNI terdekat.

Saat ini melakukan transaksi perbankan bisa dilakukan kapan dan dimanapun hanya dengan ponsel saja. BNI SMS Banking merupakan solusi terbaik untuk transaksi yang aman dan nyaman. Bukan hanya sekedar untuk transfer, dan pembelian saja, namun juga mengklaim undian.

Lihat Juga :